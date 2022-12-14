Семин о вылете Бразилии с ЧМ-2022: Футбол не прощает пижонства

Экс-тренерподелился мнением об игре сборной Бразилии на ЧМ-2022.

Бразильцы проиграли Хорватии в 1/4 финала турнира в Катаре (1:1, по пенальти — 2:4).

«Где уровень игры выше? Думаю, все же в ЛЧ. Там в командах собраны мировые звезды из всех стран.

А тут смотрели на уровень сборной Бразилии до начала чемпионата мира — и казалось, что они чемпионы, да и по началу самого турнира тоже. Оказалось — нет, у них были проблемы.

Футбол не прощает пижонства. Им казалось, что они в легком жанре тех же хорватов пройдут, как на праздник. Нужно было трудиться, а они не совсем трудились.

Хоть Неймар и забил красивый гол, он мало работал. Когда вели 1:0, нужно было уделить внимание обороне, а он играл так же, как и до этого. А обратный пример — Модрич, который играл на команду, и все хорваты были едины.

Они работали в два раза больше на команду, чем бразильцы. Те всю жизнь на этом и горят. Нельзя упускать маленькие детали, расслабляющие команду. Бразильцы упустили эту деталь», — сказал Семин «Спорт-Экспрессу».