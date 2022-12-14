ЧМ-2022ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Оливье ЖируФранция — Марокко. Онлайн
  • 20:51
    • Франция — Марокко: Мбаппе, Жиру и Зиеш сыграют с первых минут
  • 19:27
    • СМИ: Роналду замечен на базе «Реала»
  • 17:30
    • Дешам посадил Павара на скамейку из-за невыполнения игрового задания
    Все новости спорта

    Семин о вылете Бразилии с ЧМ-2022: Футбол не прощает пижонства

    Футбол Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022 Сборная Бразилии Сборная Хорватии ЧМ-2022 Лига чемпионов
    Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением об игре сборной Бразилии на ЧМ-2022.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Бразильцы проиграли Хорватии в 1/4 финала турнира в Катаре (1:1, по пенальти — 2:4).

    «Где уровень игры выше? Думаю, все же в ЛЧ. Там в командах собраны мировые звезды из всех стран.

    А тут смотрели на уровень сборной Бразилии до начала чемпионата мира — и казалось, что они чемпионы, да и по началу самого турнира тоже. Оказалось — нет, у них были проблемы.

    Футбол не прощает пижонства. Им казалось, что они в легком жанре тех же хорватов пройдут, как на праздник. Нужно было трудиться, а они не совсем трудились.

    Хоть Неймар и забил красивый гол, он мало работал. Когда вели 1:0, нужно было уделить внимание обороне, а он играл так же, как и до этого. А обратный пример — Модрич, который играл на команду, и все хорваты были едины.

    Они работали в два раза больше на команду, чем бразильцы. Те всю жизнь на этом и горят. Нельзя упускать маленькие детали, расслабляющие команду. Бразильцы упустили эту деталь», — сказал Семин «Спорт-Экспрессу».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Франция остановит сенсационных марокканцев
  • Франция — Марокко. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Продолжение марокканской сказки?!
  • Франция — Марокко. Прогноз и ставки
  • 7.90
    •
  • Увезут ли «никсы» победу из Иллинойса?
  • «Чикаго» — «Нью-Йорк». Прогноз и ставки
  • 2.65
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.42
  • Экспресс дня 15 декабря
  • Завтра в 23:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Чикаго — Нью-Йорк
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Швейцария — Швеция
  • Хоккей
  • Завтра в 22:15
    •  2.34
  • Прогноз на матч Финляндия — Чехия
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Богдан — Блинкова
  • Теннис
  • Завтра в 16:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Чжан — Калинина
  • Теннис
  • Завтра в 14:30
    •  2.95
  • Прогноз на матч Торонто — Сакраменто
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •  2.27
  • Прогноз на матч Денвер — Вашингтон
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Даллас — Кливленд
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении ЧМ-2022 Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры