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    «Аякс» намерен подписать Нопперта

    Футбол Трансферы Эредивизия Аякс Сборная Нидерландов
    «Аякс» заинтересован в подписании контракта с вратарем сборной Нидерландов и «Херенвена» Андрисом Ноппертом, сообщает Voetbal International.

    Андрис Нопперт
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    Андрис Нопперт

    По информации источника, амстердамцы рассматривают его в качестве альтернативы своим голкиперам. Вратарскую бригаду амстердамской команды составляют 39-летний Ремко Пасвер и 40-летний Мартен Стекеленбург.

    Портал Transfermarkt оценивает футболиста в два миллиона евро. Контракт Андриса с «Херенвеном» рассчитан до лета 2024 года.

    В текущем сезоне чемпионата Нидерландов Нопперт провел 14 поединков, пропустил 13 голов и шесть матчей отыграл на ноль. В составе национальной команды Андрис сыграл на мундиале пять встреч, пропустил четыре гола и дважды сохранил ворота «сухими».

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