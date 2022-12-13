«Аякс» намерен подписать Нопперта

Андрис Нопперт Фото: globallookpress.com
По информации источника, амстердамцы рассматривают его в качестве альтернативы своим голкиперам. Вратарскую бригаду амстердамской команды составляют 39-летний Ремко Пасвер и 40-летний Мартен Стекеленбург.
Портал Transfermarkt оценивает футболиста в два миллиона евро. Контракт Андриса с «Херенвеном» рассчитан до лета 2024 года.
В текущем сезоне чемпионата Нидерландов Нопперт провел 14 поединков, пропустил 13 голов и шесть матчей отыграл на ноль. В составе национальной команды Андрис сыграл на мундиале пять встреч, пропустил четыре гола и дважды сохранил ворота «сухими».