Саутгейт может покинуть пост главного тренера сборной Англии

Главный тренер сборной Англиипризнался, что в ближайшее время может покинуть свой пост.

«Я не хочу через четыре или пять месяцев думать, что сделал неправильный выбор. После каждого турнира я обсуждаю все вопросы с руководством федерации, и я думаю, что нужно пройти этот процесс еще раз.

В следующие несколько недель нужно по‑настоящему все обдумать. Это трудно, но я хочу принять правильное решение», — приводит слова Саутгейта The Sun.

Сборная Англии проиграла Франции (1:2) в четвертьфинале ЧМ-2022. В прошлом году англичане под руководством Саутгейта дошли до финала Евро-2020.