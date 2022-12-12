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    Саутгейт может покинуть пост главного тренера сборной Англии

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    Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт признался, что в ближайшее время может покинуть свой пост.

    Гарет Саутгейт
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    Гарет Саутгейт

    «Я не хочу через четыре или пять месяцев думать, что сделал неправильный выбор. После каждого турнира я обсуждаю все вопросы с руководством федерации, и я думаю, что нужно пройти этот процесс еще раз.

    В следующие несколько недель нужно по‑настоящему все обдумать. Это трудно, но я хочу принять правильное решение», — приводит слова Саутгейта The Sun.

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