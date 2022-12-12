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    Линекер надеется, что Саутгейт продолжит тренировать сборную Англии

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    Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер хочет, чтобы главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт продолжил работу на своем посту.

    Гарет Саутгейт
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    Гарет Саутгейт

    Напомним, что на чемпионате мира-2022 в Катаре Англия дошла до четвертьфинала, где проиграла Франции со счетом 1:2.

    «Я надеюсь, что Саутгейт останется. Такое ощущение, что он строит что-то особенное. К этой команде относятся с большим уважением во всём мире. Это то, чем Англия не наслаждалась уже много лет. Возможно, на этот раз они не выиграли — это футбол на вылет, но они близки, очень близки», — написал Линекер в соцсетях.

    Контракт 52-летнего Саутгейта с Футбольной ассоциацией Англии рассчитан до 31 декабря 2024 года.

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