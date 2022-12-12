Кан: Ливакович обязан играть в топ-клубе

Председатель правленияоценил игру голкипера сборной Хорватиина ЧМ.

«Человек, который остановил Бразилию, для меня будет героем. Я всегда болею против них. Это очень личное начиная с 2002 года.

Бразильцы слишком много уделяли внимания оболочке, а оказалось, что этот яркий и блестящий шар может лопнуть в самый неожиданный момент. И всё, конец.

Хорваты же очень грамотная и обученная команда. С ними всем будет непросто. Могут обыграть и Аргентину.

Ну и, конечно, Ливакович достоин похвалы. Такой вратарь обязан играть в топ-клубе. У меня нет никаких сомнений, что в новом сезоне так и будет. Но при этом в сферу наших интересов он не входит», — приводит слова Кана Российская газета.

Ливакович выступает за загребское «Динамо». Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Баварии» в связи и травмой Мануэля Нойера.