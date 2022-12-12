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    Кан: Ливакович обязан играть в топ-клубе

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    Председатель правления «Баварии» Оливер Кан оценил игру голкипера сборной Хорватии Доминика Ливаковича на ЧМ.

    Доминик Ливакович
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    Доминик Ливакович

    «Человек, который остановил Бразилию, для меня будет героем. Я всегда болею против них. Это очень личное начиная с 2002 года.

    Бразильцы слишком много уделяли внимания оболочке, а оказалось, что этот яркий и блестящий шар может лопнуть в самый неожиданный момент. И всё, конец.

    Хорваты же очень грамотная и обученная команда. С ними всем будет непросто. Могут обыграть и Аргентину.

    Ну и, конечно, Ливакович достоин похвалы. Такой вратарь обязан играть в топ-клубе. У меня нет никаких сомнений, что в новом сезоне так и будет. Но при этом в сферу наших интересов он не входит», — приводит слова Кана Российская газета.

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    • Ливакович выступает за загребское «Динамо». Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Баварии» в связи и травмой Мануэля Нойера.

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