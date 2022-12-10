Модрич: Мы снова показали, что являемся настоящей командой

Полузащитник сборной Хорватиивысказался о победе своей команды в матче 1/4 финала ЧМ с Бразилией (1:1, 4:2 по пен.).

«Конечно, перед чемпионатом мира от нас никто ничего не ожидал, или люди не видели, что мы можем зайти так далеко.

Важно то, что у нас была вера, уверенность. Мы снова показали, что являемся настоящей командой с очень хорошими игроками.

Я знаю, что такая победа придаст нам ещё больше уверенности. Мы никогда не сдавались. Наша вера огромна.

После игры я подбодрил Родриго. Я уверен, что он получил опыт и дополнительную мотивацию продолжать бороться.

Он станет сильнее. Такое может случиться с каждым. Каждый может потерпеть неудачу», — приводит слова Модрича beIN Sports.

Сборная Хорватии сыграет в полуфинале чемпионата мира с Аргентиной 13 декабря. Начало встречи — в 22:00 мск.