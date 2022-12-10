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    Модрич: Мы снова показали, что являемся настоящей командой

    Футбол Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022 ЧМ-2022 Сборная Хорватии
    Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич высказался о победе своей команды в матче 1/4 финала ЧМ с Бразилией (1:1, 4:2 по пен.).

    Лука Модрич
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    Лука Модрич

    «Конечно, перед чемпионатом мира от нас никто ничего не ожидал, или люди не видели, что мы можем зайти так далеко.

    Важно то, что у нас была вера, уверенность. Мы снова показали, что являемся настоящей командой с очень хорошими игроками.

    Я знаю, что такая победа придаст нам ещё больше уверенности. Мы никогда не сдавались. Наша вера огромна.

    После игры я подбодрил Родриго. Я уверен, что он получил опыт и дополнительную мотивацию продолжать бороться.

    Он станет сильнее. Такое может случиться с каждым. Каждый может потерпеть неудачу», — приводит слова Модрича beIN Sports.

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