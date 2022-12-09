Хорватия — Бразилия: счет матча 1:1 (4:2), обзор голов

в 1/4 финала чемпионата мира по футболу-2022 одержала победу над— 1:1 (4:2 по пенальти).

В основное время матча голов забито не было, а счет в добавленное к первому экстра-тайму время открыли бразильцы.

Неймар придумал атаку по центру, на входе в штрафную хорватов отыгрался с Пакета, а уже в завершении проскочил мимо вратаря и с острого угла пробил под перекладину.

Отыгрались хорваты на 116-й минуте. Оршич от угла штрафной прострелил на радиус, откуда Петкович в касание нанёс удар — а мяч через рикошет от ноги защитника залетел в угол ворот.

Встреча перешла в серию пенальти, где точнее оказались сборная Хорватии. Голкипер Доминик Ливакович отразил удар Родриго, а Маркиньос пробил в штангу.

Футбол. ЧМ-2022. 1/4 финала Хорватия — Бразилия 1:1 Голы: 0:1 Неймар (105 + 1'), 1:1 Бруно Петкович (117') Хорватия: Доминик Ливакович, Йосип Юранович, Деян Ловрен, Йошко Гвардиол, Борна Соса (Анте Будимир, 110'), Лука Модрич, Марсело Брозович (Мислав Оршич, 114'), Матео Ковачич (Ловро Майер, 106'), Марио Пашалич (Никола Влашич, 72'), Андрей Крамарич (Бруно Петкович, 72'), Иван Перишич Бразилия: Ришарлисон (Педро Родригес, 84'), Винисиус Жуниор (Родриго, 64'), Неймар, Рафаэл Диас (Антони, 56'), Каземиро, Лукас Пакета (Фред, 106'), Данило, Тьяго Силва, Маркос Маркиньос, Эдер Милитао (Алекс Сандро, 106'), Алисон Предупреждения: Данило (25'), Марсело Брозович (31'), Каземиро (68'), Маркос Маркиньос (77'), Бруно Петкович (117')

В полуфинале ЧМ-2022 сборная Хорватии сыграет с победителем матча между Нидерландами и Аргентиной.