Кейн: У нас есть настоящая вера и решимость победить сборную Франции

Форвард сборной Англииподелился ожиданиями от предстоящего матча со сборной Франции на ЧМ.

«Мы здесь не только для того, чтобы выйти в четвертьфинал. Есть несколько отличных команд, но мы знаем, что мы тоже очень хорошая команда.

У нас есть настоящая вера и решимость добиться успеха. Мы можем доказать это только на поле и победить Францию. Это не финал. Это ещё один шаг к тому, чтобы попытаться выиграть чемпионат мира.

В 2018 году мы действительно не знали, что ожидать от состава. Это был новый опыт для многих из нас. Я не уверен, была ли у нас тогда вера в победу на турнире. Мы подтвердили это на Евро, добравшись до финала.

Вера всё крепла и крепла. Мы приехали на этот турнир, надеясь, что сможем его выиграть», — приводит слова Кейна Sky Sports.

Сборные Англии и Франции сыграют в 1/4 финала ЧМ 10 декабря. Начало встречи — в 22:00 мск.