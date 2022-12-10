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    Кейн: У нас есть настоящая вера и решимость победить сборную Франции

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    Форвард сборной Англии Гарри Кейн поделился ожиданиями от предстоящего матча со сборной Франции на ЧМ.

    Гарри Кейн
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    Гарри Кейн

    «Мы здесь не только для того, чтобы выйти в четвертьфинал. Есть несколько отличных команд, но мы знаем, что мы тоже очень хорошая команда.

    У нас есть настоящая вера и решимость добиться успеха. Мы можем доказать это только на поле и победить Францию. Это не финал. Это ещё один шаг к тому, чтобы попытаться выиграть чемпионат мира.

    В 2018 году мы действительно не знали, что ожидать от состава. Это был новый опыт для многих из нас. Я не уверен, была ли у нас тогда вера в победу на турнире. Мы подтвердили это на Евро, добравшись до финала.

    Вера всё крепла и крепла. Мы приехали на этот турнир, надеясь, что сможем его выиграть», — приводит слова Кейна Sky Sports.

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