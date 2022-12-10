Англия — Франция: счет матча 1:2, обзор голов

одержала победу над(2:1) в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу-2022, проходящего в Катаре.

Счет на 17-й минуте открыли французы. Мбаппе разогнал атаку, Антуан Гризманн сделал пас в центр, Орельен Тчуамени принял мяч и с 25 метров хлёстко пальнул в угол — Пикфорд не дотянулся.

На 53-й минуте в ворота Франции был назначен пенальти — Тчуамени в своей штрафной в подкате откровенно снёс Саку.

Долго готовился Гарри Кейн к этому удару и в итоге с разбега мощно закрутил мяч под левую штангу на средней высоте, а Льорис прыгнул в другую сторону.

На 78-й минуте Гризманн закрутил мяч к краю вратарской сборной Англии — а там Оливье Жиру перепрыгнул Магуайра и головой с небольшим рикошетом от локтя Гарри вколотил мяч в ближний угол.

На 82-й минуте англичане заработали второй пенальти — Эрнандес врезался в спину Маунта в своей штрафной.

Гарри Кейн хотел с «точки» пробить под перекладину, но резким ударом отправил мяч выше ворот.

Футбол. ЧМ-2022. 1/4 финала Англия — Франция 1:2 Голы: 0:1 Орельен Чуаэми (17'), 1:1 Гарри Кейн (пенальти) (54'), 1:2 Оливье Жиру (78') Англия: Джордан Пикфорд, Кайл Уолкер, Джон Стоунс (Джек Грилиш, 90'), Гарри Магуайр, Люк Шоу, Джордан Хендерсон (Мэйсон Маунт, 79'), Деклан Райс, Джуд Беллингхэм, Букайо Сака (Рахим Стерлинг, 79'), Гарри Кейн, Филип Фоден (Маркус Рашфорд, 85') Франция: Оливье Жиру, Килиан Мбаппе, Антуан Гризманн, Усман Дембеле (Кингсли Коман, 79'), Адриен Рабьо, Орельен Чуаэми, Тео Эрнандес, Деотшанкюль Юпамекано, Рафаэль Варан, Жюль Кунде, Уго Льорис Предупреждения: Антуан Гризманн (43'), Усман Дембеле (46'), Тео Эрнандес (82'), Гарри Магуайр (89')

В полуфинале чемпионата мира сборная Франции сыграет с командой Марокко, которая выбила с мундиаля Португалию.