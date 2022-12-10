Англия — Франция: счет матча 1:2, обзор голов

Счет на 17-й минуте открыли французы. Мбаппе разогнал атаку, Антуан Гризманн сделал пас в центр, Орельен Тчуамени принял мяч и с 25 метров хлёстко пальнул в угол — Пикфорд не дотянулся.
На 53-й минуте в ворота Франции был назначен пенальти — Тчуамени в своей штрафной в подкате откровенно снёс Саку.
Долго готовился Гарри Кейн к этому удару и в итоге с разбега мощно закрутил мяч под левую штангу на средней высоте, а Льорис прыгнул в другую сторону.
На 78-й минуте Гризманн закрутил мяч к краю вратарской сборной Англии — а там Оливье Жиру перепрыгнул Магуайра и головой с небольшим рикошетом от локтя Гарри вколотил мяч в ближний угол.
На 82-й минуте англичане заработали второй пенальти — Эрнандес врезался в спину Маунта в своей штрафной.
Гарри Кейн хотел с «точки» пробить под перекладину, но резким ударом отправил мяч выше ворот.
В полуфинале чемпионата мира сборная Франции сыграет с командой Марокко, которая выбила с мундиаля Португалию.