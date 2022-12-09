Ван Гал: Могу продолжить карьеру и после ЧМ-2022

Главный тренер сборной Нидерландов по футболуне исключил, что продолжит тренерскую карьеру после национальной команды.

Ранее специалист заявлял, что завершит карьеру после чемпионата мира-2022 в Катаре.

«Никогда не говори "никогда". У наc еcть хороший пример: Дик Адвокат. Вы, наверное, его не знаете — он тренировал cборную Ирака, хотя он даже cтарше меня. На днях он уcтроилcя на другую работу.

Если я получу хорошее предложение, может быть, я еще немного продолжу карьеру. Мне 71 год, но я выгляжу как бог», — приводит слова специалиста Voetbal International.

Календарь и таблица ЧМ-2022

Сборная Нидерландов на ЧМ-2022 вышла в четвертьфинал, где 9 декабря сыграет с командой Аргентины. С прогнозом на этот поединок можно ознакомиться по этой ссылке.