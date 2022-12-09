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    Ван Гал: Могу продолжить карьеру и после ЧМ-2022

    Футбол Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022 ЧМ-2022 Сборная Нидерландов Сборная Аргентины
    Главный тренер сборной Нидерландов по футболу Луи ван Гал не исключил, что продолжит тренерскую карьеру после национальной команды.

    Луи ван Гал
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    Луи ван Гал

    Ранее специалист заявлял, что завершит карьеру после чемпионата мира-2022 в Катаре.

    «Никогда не говори "никогда". У наc еcть хороший пример: Дик Адвокат. Вы, наверное, его не знаете — он тренировал cборную Ирака, хотя он даже cтарше меня. На днях он уcтроилcя на другую работу.

    Если я получу хорошее предложение, может быть, я еще немного продолжу карьеру. Мне 71 год, но я выгляжу как бог», — приводит слова специалиста Voetbal International.

    Календарь и таблица ЧМ-2022

    Сборная Нидерландов на ЧМ-2022 вышла в четвертьфинал, где 9 декабря сыграет с командой Аргентины. С прогнозом на этот поединок можно ознакомиться по этой ссылке.

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