Павлюченко: Я думаю, что матч с Францией — это последняя игра англичан на ЧМ-2022

Бывший нападающий сборной Россииподелился ожиданиями от матча 1/4 финала чемпионата мира-2022 между

«Все говорят, что англичане минимум до финала дойдут.

Я думаю, что эта команда еще не встречалась с серьезными соперниками в турнире, считаю, что сборная Франции отправит Англию домой.

Наверное, англичане будут биться, но не более того, все-таки класс футболистов Франции выше и поинтереснее, Килиан Мбаппе на ходу.

Поэтому я думаю, что это последняя игра англичан в турнире», — приводит слова Павлюченко ТАСС.

Англия встретится с Францией в 1/4 финала ЧМ-2022 завтра, 10 декабря. С прогнозом на этот поединок можно ознакомиться по этой ссылке.