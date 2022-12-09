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    Нидерланды — Аргентина. Онлайн

    Онлайн-трансляция второго матча 1/4 финала чемпионата мира в Катаре между сборными Нидерландов и Аргентины

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    Лионель Месси
    Сегодня в 22:00 на стадионе «Лусаил Айконик» в городе Лусаил сборные Нидерландов и Аргентины разыграют вторую путевку в полуфинал мундиаля. За ходом матча приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

    До матча

    Нидерланды

    «Оранжевые» прошли групповой этап без поражений. Две победы над сборными Сенегала (2-0) и Катара (2-0), а также ничья с Эквадором (1-1) позволили голландцам набрать 7 очков в квартете A и выйти в плей-офф с первого места. Соперником подопечных Луи ван Гала по 1/8 финала стала сборная США, которая также оставалась непобежденной на групповой стадии.

    Голландцы создали себе комфортное преимущество уже в первом тайме, благодаря голам Депая и Блинда. Во второй половине игры американцы смогли отквитать один мяч, а точку в матче поставил защитник оранжевых Дюмфрис, забив третий гол своей команды на 81-й минуте игры. Голландцы одержали непростую победу со счетом 3-1 и в седьмой раз в своей истории пробились в четвертьфинал чемпионата мира.

    Сборная Нидерландов продлила свою беспроигрышную серию до 19 матчей. За этот период подопечные Луи ван Гала одержали 14 побед и 5 раз сыграли вничью.

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    Аргентина

    Аргентинцы, не смотря на провал в стартовом матче против сборной Саудовской Аравии (1-2), смогли занять первое место в группе C. «Небесно-голубые» опередили своих оппонентов по квартету за счет побед над Мексикой (2-0) и Польшей (2-0) во втором и третьем туре соответственно. В 1/8 финала подопечным Лионеля Скалони предстояло встретиться со сборной Австралии, которая оставила за бортом плей-офф датчан.

    В матче с австралийцами счет открыл Месси, поразив ворота Райана точным ударом в нижний угол на 35-й минуте игры. Во второй половине нападающие аргентинской сборной воспользовались ошибкой голкипера сборной Австралии в своей штрафной и Альварес удвоил преимущество «небесно-голубых». В оставшееся время южноамериканцы все же пропустили один мяч в свои ворота в результате рикошета от Фернандеса, но смогли удержать необходимое преимущество и оформили выход в полуфинал (2-0).

    В 10-ти последних матчах на счету сборной Аргентины 8 побед, одна ничья и одно поражение.

    Личные встречи

    Сборные Нидерландов и Аргентины пять раз встречались между собой на чемпионатах мира. На счету каждой из команд по две победы, еще одна встреча завершилась вничью.

    В 1978 году на чемпионате мира, который проводился в Аргентине, южноамериканцы в финальном матче переиграли сборную Нидерландов со счетом 3-1.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч Нидерланды — Аргентина с коэффициентом 5.10.

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