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    Майер: Когда Маркиньос попал в штангу, я испытал чувство, которого у меня никогда не было

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    Полузащитник сборной Хорватии Ловро Майер прокомментировал победу над Бразилией в 1/4 финала ЧМ-2022.

    Ловро Майер
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    Ловро Майер

    Бразильцы вели 1:0 в овертайме, но хорваты сравняли счет и перевели матч в серию пенальти, где победили со счетом 4:2.

    Голкипер Ливакович отразил удар Родриго, а Маркиньос попал в штангу.

    «Когда он попал в штангу, я испытал чувство, которого у меня никогда не было. Поздравляю всех и думаю, что мы можем пойти еще дальше.

    Все, кто бил, старались быть спокойными и максимально хладнокровными. спас пенальти. Спасибо Ливи, отразившему пенальти.

    Тренер сказал нам, что мы должны верить до конца. Мы все можем гордиться. Бразильцы были не на высоте, думаю, мы подрезали им крылья.

    Мы совершили чудо. Мы готовы умереть, но дойти до финала. Если все сложится, мы сможем победить», — сказал игрок Index.

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