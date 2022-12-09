Колосков: Хорваты проявили мастерство, дисциплину, характер и сплоченность

Почетный президент РФСпрокомментировал поражение сборнойот(1:1, 2:4 по пенальти) в 1/4 финала чемпионата мира-2022.

«Игра выделялась мастерством обеих команд. Бразильцы имели волевое преимущество, потому что хорваты в основное время ни разу не ударили по воротам. В футболе такое бывает: одна команда атакует, другая забивает.

Потеря чемпионства — большая боль для бразильцев. С удовольствием смотрю их игры. Но надо отметить: хорваты проявили высочайшее мастерство, дисциплину, характер и сплоченность, что привело к грамотной игре.

В серии пенальти решил профессионализм игроков и вратаря. Кто бы ни жалел о вылете сборной Бразилии — все по делу. Футбол расставил все на свои места.

Такие матчи хочется смотреть постоянно. Буду откровенен: смотреть, конечно, лучше на бразильцев. Они играют в открытый футбол, в котором много обводок и различных комбинаций.

Хорваты играют в более прагматичный, надежный футбол. Они выходят из сложных ситуаций, и это придает зрелищность в индивидуальном мастерстве. Теперь будем получать удовольствие от игры хорватов», — цитирует Sport24 Колоскова.

В полуфинале турнира в Катаре Хорватия сыграет с победителем матча Нидерланды — Аргентина.