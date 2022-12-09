Кака заявил, что не все бразильцы поддерживают сборную

Бывший игрок сборной Бразилиирассказал, что в его стране многие бразильцы не поддерживают национальную команду.

«Странно это говорить, но многие бразильцы не поддерживают сборную Бразилии. Такое иногда случается. Если вы увидите, что Роналдо просто идет здесь, в Катаре, вы скажете "Вау", к нему здесь другое отношение.

В Бразилии скажут, что по улице идет просто толстяк. Конечно, многие бразильцы любят Роналдо, я люблю Роналдо, но то, как его уважают в Бразилии и за границей, отличается, я вижу больше уважения к нему за пределами страны.

Также прямо сейчас многие в Бразилии говорят о Неймаре, но в негативном ключе», — цитирует Кака Globo Esporte.

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Напомним, что бразильская сборная под руководством Тите вышла в четвертьфинал мундиаля, где 9 декабря сыграет с хорватами. С прогнозом на этот поединок можно ознакомиться по этой ссылке.