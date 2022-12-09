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    Гаджиев: Лучше играть в Азии, чем вообще не играть. ЧМ-2022 показал заметный прогресс футбола в этом регионе

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    Известный тренер Гаджи Гаджиев высказался по поводу возможного перехода Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола.

    Гаджи Гаджиев
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    Гаджи Гаджиев

    «При принятии решения нужно все тщательно взвесить. Изучить все регламенты ФИФА, оценить риски. Поменять конфедерацию можно, но затем вряд ли удастся вернуться в лоно УЕФА.

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    • В краткосрочной перспективе какие-то проблемы подобный шаг поможет решить, но что будет в долгосрочной? Конечно, лучше играть в Азии, чем вообще не играть.

    Тем более что ЧМ-2022 показал заметный прогресс футбола в этом регионе», — приводит слова Гаджиева «Спорт уик-энд».

    Напомним, российские сборные и клубы отстранены от участия в международных турнирах в сезоне-2022/2023. Национальная команда не сможет сыграть в отборочном турнире Евро-2024.

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