Гаджиев: Лучше играть в Азии, чем вообще не играть. ЧМ-2022 показал заметный прогресс футбола в этом регионе

Известный тренервысказался по поводу возможного перехода Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола.

«При принятии решения нужно все тщательно взвесить. Изучить все регламенты ФИФА, оценить риски. Поменять конфедерацию можно, но затем вряд ли удастся вернуться в лоно УЕФА.

В краткосрочной перспективе какие-то проблемы подобный шаг поможет решить, но что будет в долгосрочной? Конечно, лучше играть в Азии, чем вообще не играть.

Тем более что ЧМ-2022 показал заметный прогресс футбола в этом регионе», — приводит слова Гаджиева «Спорт уик-энд».

Напомним, российские сборные и клубы отстранены от участия в международных турнирах в сезоне-2022/2023. Национальная команда не сможет сыграть в отборочном турнире Евро-2024.