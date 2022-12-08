Sport Bild заявил о расколе в сборной Германии на ЧМ-2022

Сборная Германии Фото: globallookpress.com
Как пишет источник, футболисты национальной команды были поделены на два лагеря — игроки «Баварии» и остальные. Последние обвиняли главного тренера в предвзятом отношении. Это вызвало раскол внутри команды, с чем не смог справиться Флик.
Напомним, что сборная Германии заняла третье место в своей группе и не смогла выйти в плей-офф чемпионата мира второй мундиаль подряд.
Ранее сообщалось, что Ханс-Дитер Флик продолжит работу с национальной командой, несмотря на неудачное выступление на ЧМ-2022.