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    Sport Bild заявил о расколе в сборной Германии на ЧМ-2022

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    В сборной Германии произошел конфликт во время чемпионата мира-2022, сообщает Sport Bild.

    Сборная Германии
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    Сборная Германии

    Как пишет источник, футболисты национальной команды были поделены на два лагеря — игроки «Баварии» и остальные. Последние обвиняли главного тренера в предвзятом отношении. Это вызвало раскол внутри команды, с чем не смог справиться Флик.

    Напомним, что сборная Германии заняла третье место в своей группе и не смогла выйти в плей-офф чемпионата мира второй мундиаль подряд.

    Ранее сообщалось, что Ханс-Дитер Флик продолжит работу с национальной командой, несмотря на неудачное выступление на ЧМ-2022.

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