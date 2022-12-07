Флик остается у руля сборной Германии: «На Евро-2024 можем добиться большего, чем на ЧМ-2022»

Ханси Флик Фото: globallookpress.com
Такое решение было принято 7 декабря на саммите Немецкого футбольного союза (DFB), собранном после вылета сборной Германии с ЧМ-2022.
В DFB сообщили о «дружеском и конструктивном обсуждении текущей ситуации и перспектив сборной Германии» между главой организации Берндом Нойендорфом, вице-президентом Хансом-Йоахимом Ватцке и Фликом.
«Я и мой штаб с оптимизмом смотрим на домашний чемпионат Европы 2024 года. Мы как команда можем добиться гораздо большего, чем показали в Катаре», — сказал Флик Sport1.de.
Ранее специалист уже сообщал, что продолжит работу с командой даже в случае вылета с турнира.