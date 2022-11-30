Флик не уволится из сборной Германии до Евро-2024

Ханс-Дитер Флик Фото: globallookpress.com
Специалист заявил, что будет тренировать сборную Германии как минимум до конца Евро-2024.
«Я со своей стороны могу это подтвердить. Я с нетерпением жду турнира.
Я такой тренер, который вперед смотрит с оптимизмом. Вот почему подобные мысли совершенно меня не занимают», — отметил тренер в интервью Get German Football News.
Флик возглавляет Германию с 2021 года. На данный момент команда занимает последнее место в группе Е, набрав 1 очко. В 3-м туре немцы сыграют с командой Коста-Рики, их устроит только победа.