Источник: «Зенит» выкупил Алипа у «Кайрата»

выкупил уконтракт защитника

По информации журналиста Владимира Жаркова, петербургский клуб подписал с казахстанским футболистом контракт по схеме «3+1».

«Финансовые подробности соглашения сообщить пока не могу, о них вскоре, думаю, сообщит сам ФК "Кайрат".

Скажу лишь что, по моим сведениям, это самая крупная сделка в истории казахстанского футбола», — написал Жарков в своем телеграм-канале.

Алип перешел в «Зенит» на правах аренды в 2021 году. В текущем чемпионате России он провел четыре матча, в которых не отметился результативными действиями.