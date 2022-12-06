Главный тренер сборной Марокко: Мы вошли в историю

Болельщики сборной Марокко Фото: globallookpress.com
«Мы провели грандиозный матч. Игроки выполнили все установки. Мы знали, что устанем, но боролись до конца и вошли в историю.
Я посвящаю эту победу марокканскому народу.
Мы должны продолжать верить в себя. Сможем ли мы стать чемпионами мира? Нам нужна энергия, тогда мы способны побеждать.
Мы восстановимся, отдохнём, а потом посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Реграги A Bola.
Следующий матч сборная Марокко 1/4 финала чемпионата мира проведет с победителем встречи Португалия — Швейцария.