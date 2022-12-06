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    Главный тренер сборной Марокко: Мы вошли в историю

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    Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги прокомментировал сенсационную победу своей команды в матче 1/8 финала ЧМ с Испанией (0:0, 3:0 по пен.).

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    «Мы провели грандиозный матч. Игроки выполнили все установки. Мы знали, что устанем, но боролись до конца и вошли в историю.

    Я посвящаю эту победу марокканскому народу.

    Мы должны продолжать верить в себя. Сможем ли мы стать чемпионами мира? Нам нужна энергия, тогда мы способны побеждать.

    Мы восстановимся, отдохнём, а потом посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Реграги A Bola.

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