Марокко — Испания: счет матча 0:0 (3:0), обзор голов

в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу-2022 одержала победу над— 0:0 (3:0 по пенальти)

Счет в матче не был открыт ни в основное время, ни в экстра-таймы, а в серии пенальти точнее оказались марокканцы.

Бивший у испанцев первым Пабло Сарабия попал в штангу, после чего голкипер сборной Марокко Яссин Буну отразил удары Карлоса Солера и Серхио Бускетса.

Испанский вратарь Унай Симон взял удар Бадра Бануна, но этого было недостаточно.

Футбол. ЧМ-2022. 1/8 финала Марокко — Испания 0:0 Марокко: Яссин Буну, Ашраф Хакими, Наиф Агер, Ромен Сес, Нуссайр Мазрауи, Аззедин Унаи, Софьян Амрабат, Селим Амалла, Хаким Зиеш, Юссеф Эн-Несири, Софьян Буфаль Испания: Даниэль Ольмо, Марко Асенсио, Ферран Торрес, Педри, Серхио Бускетс, Гави, Жорди Альба, Эмерик Лапорт, Родриго Эрнандес, Маркос Льоренте, Унай Симон Предупреждения: Эмерик Лапорт (77'), Ромен Сес (90')

В четвертьфинале ЧМ-2022 сборная Марокко сыграет с победителем матча между Португалией и Швейцарией.