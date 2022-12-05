Тите считает, что ситуация с Пеле должна мотивировать команду на победу в матче с Южной Кореей

Главный тренер сборной Бразилиивспомнил первую встречу с Пеле и затронул тему предстоящего матча с Южной Кореей в 1/8 финала чемпионата мира.

«Я дрожал только один раз при встрече с другим человеком — это было с Пеле. Я вздрогнул, и моя рука замерла. На спортивном уровне ему нет равных.

Я не хочу использовать это трудный момент как способ повысить мотивацию. То, что я вижу от болельщиков, — их восхищение, молитвы — это здорово по-своему для каждого. Речь идет не о том, чтобы эта ситуация помогла мотивировать игроков на хорошую игру, а о том, чтобы хорошо сыграть, а затем отдать ему дань уважения», — приводит Fox Sports слова Тите.

Сборная Бразилия встретится с Южной Кореей 5 декабря. Начало поединка в 22:00 мск.