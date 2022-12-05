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    Тите считает, что ситуация с Пеле должна мотивировать команду на победу в матче с Южной Кореей

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    Главный тренер сборной Бразилии Тите вспомнил первую встречу с Пеле и затронул тему предстоящего матча с Южной Кореей в 1/8 финала чемпионата мира.

    Тите
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    Тите

    «Я дрожал только один раз при встрече с другим человеком — это было с Пеле. Я вздрогнул, и моя рука замерла. На спортивном уровне ему нет равных.

    Я не хочу использовать это трудный момент как способ повысить мотивацию. То, что я вижу от болельщиков, — их восхищение, молитвы — это здорово по-своему для каждого. Речь идет не о том, чтобы эта ситуация помогла мотивировать игроков на хорошую игру, а о том, чтобы хорошо сыграть, а затем отдать ему дань уважения», — приводит Fox Sports слова Тите.

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