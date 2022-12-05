Стерлинг пропустил матч против Сенегала из-за ограбления своего дома

Нападающий лондонского «Челси» и сборной Англии по футболупропустил матч 1/8 финала чемпионата мира в Катаре против команды Сенегала из‑за ограбления дома, сообщает Mirror.

По данным издания, грабители проникли в дом футболиста в Суррее в субботу вечером. Об инциденте Стерлинг узнал рано утром в воскресенье. Утверждается, что во время ограбления в доме находились супруга игрока и ребенок.

Чтобы убедиться в благополучии своих родных, Рахим решил вернуться в Великобританию. Отмечается, что Стерлинг еще может вернуться на чемпионат мира, если это будут позволять обстоятельства.

Накануне сборная Англии обыграла команду Сенегала (3:0) и пробилась в 1/4 финала ЧМ-2022, где 10 декабря сыграет с Францией.