Лам: Сборная Германия должна заново обрести себя

Бывший футболисти сборной Германиивысказался о проблемах бундестим на чемпионате мира в Катаре.

«В Катаре пока преуспевают большие страны, но не мы. Германия потеряла стабильность в обороне — команда не может удержать соперника и не дать ему пройти к воротам.

Каждый соперник создаёт моменты, даже Коста-Рика и Оман. Игра Германии постоянно страдает.

Во всех матчах группового этапа Германия демонстрировала страсть, целеустремлённость и агрессию. Но нам не хватало стратегии и порядка.

Никогда не было ясно, кто какую роль возьмёт на себя. Команда Флика была плохо организована в Катаре. Не получалось контролировать игру.

Стабильность исходит из преемственности. Полузащита не обрела себя, хотя нужные футболисты были в наличии.

Я был уверен, что Киммих, Горецка и Гюндоган дополнят друг друга и сформируют сильную команду, если проведут вместе три-четыре матча, но это было не так. В атаке тоже были проблемы. В футболе всё решают детали.

Сформировать команду для участия в домашнем чемпионате Европы, который состоится через полтора года, будет сложной задачей. Германия должна заново обрести себя», — приводит слова Лама The Guardian.

По итогам группового этапа сборная Германии заняла 3-е место и не вышла в плей-офф мундиаля.