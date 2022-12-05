ЧМ-2022ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ВинисиусБитва «Самураев» с Хорватией, агрессивные «Азиатские тигры» против «Избранных» фаворитов ЧМ. За чем следить и на что ставить на ЧМ-2022 сегодня
  • 17:28
    • «Амур» всухую обыграл «Адмирал»
  • 13:44
    • Винисиус хочет разорвать контракт с Nike. Бразилец разочарован недостаточным вниманием компании
    Все новости спорта

    Лам: Сборная Германия должна заново обрести себя

    Футбол Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022 ЧМ-2022 Сборная Германии Футбол Германии
    Бывший футболист «Баварии» и сборной Германии Филипп Лам высказался о проблемах бундестим на чемпионате мира в Катаре.

    Филипп Лам
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Филипп Лам

    «В Катаре пока преуспевают большие страны, но не мы. Германия потеряла стабильность в обороне — команда не может удержать соперника и не дать ему пройти к воротам.

    Каждый соперник создаёт моменты, даже Коста-Рика и Оман. Игра Германии постоянно страдает.

    Во всех матчах группового этапа Германия демонстрировала страсть, целеустремлённость и агрессию. Но нам не хватало стратегии и порядка.

    Никогда не было ясно, кто какую роль возьмёт на себя. Команда Флика была плохо организована в Катаре. Не получалось контролировать игру.

    Стабильность исходит из преемственности. Полузащита не обрела себя, хотя нужные футболисты были в наличии.

    Я был уверен, что Киммих, Горецка и Гюндоган дополнят друг друга и сформируют сильную команду, если проведут вместе три-четыре матча, но это было не так. В атаке тоже были проблемы. В футболе всё решают детали.

    Сформировать команду для участия в домашнем чемпионате Европы, который состоится через полтора года, будет сложной задачей. Германия должна заново обрести себя», — приводит слова Лама The Guardian.

  • Германия обыграла Коста-Рику и вылетела из ЧМ
  • Читайте по теме

    • По итогам группового этапа сборная Германии заняла 3-е место и не вышла в плей-офф мундиаля.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Бразильцы прагматично одолеют корейцев
  • Бразилия — Южная Корея. Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
  • Хорватия закончит японскую сказку
  • Япония — Хорватия. Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Португалия шокирует Швейцарию и Роналду?
  • Португалия — Швейцария. Прогноз и ставки
  • 2.64
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.72
  • Экспресс дня 5 декабря
  • Сегодня в 22:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Бразилия — Южная Корея
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Япония — Хорватия
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.64
  • Прогноз на матч Португалия — Швейцария
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Марокко — Испания
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Авангард — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 16:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Торонто — Бостон
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Голден Стэйт — Индиана
  • Баскетбол
  • Завтра в 06:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Даллас — Финикс
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении ЧМ-2022 Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры