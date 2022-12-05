Далич: Японцы недооценили нас, и в этом была их ошибка

Златко Далич и Лука Модрич Фото: globallookpress.com
«Должен поздравить ребят. Это исторический результат. Я думаю, мы хорошо играли и боролись. Это отличный результат — быть в числе восьми лучших сборных мира.
Японцы недооценили нас, и в этом была их ошибка. Они думали, что против нас будет легко. Никогда не недооценивайте хорватов.
Мы пропустили гол в добавленное время, чего не было уже очень давно. Этот гол сбил нас с толку. Наши игроки отлично сыграли против соперника, который обыграл Германию и Испанию», — цитирует Далича index.hr.
Следующим соперником Хорватии на турнире станет победитель пары Бразилия — Южная Корея.