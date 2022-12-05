Далич: Японцы недооценили нас, и в этом была их ошибка

Главный тренер сборной Хорватиипрокомментировал победу над Японией в матче 1/8 финала чемпионата мира. Хорваты выиграли в серии пенальти со счетом 3:1.

«Должен поздравить ребят. Это исторический результат. Я думаю, мы хорошо играли и боролись. Это отличный результат — быть в числе восьми лучших сборных мира.

Японцы недооценили нас, и в этом была их ошибка. Они думали, что против нас будет легко. Никогда не недооценивайте хорватов.

Мы пропустили гол в добавленное время, чего не было уже очень давно. Этот гол сбил нас с толку. Наши игроки отлично сыграли против соперника, который обыграл Германию и Испанию», — цитирует Далича index.hr.

Следующим соперником Хорватии на турнире станет победитель пары Бразилия — Южная Корея.