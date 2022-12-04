Флик сохранит пост главного тренера сборной Германии после провала на ЧМ

Главный тренер сборной Германииостанется на своем посту. Об этом сообщает Sport1.de.

По информации источника, члены исполкома Немецкого футбольного союза (DFB) даже не рассматривают вариант с отставкой Флика от должности главного тренера сборной Германии.

Стоит отметить, что многие игроки бундестим также высоко оценивают работу Флика.

Президент DFB Бернд Нойендорф ожидает от главного тренера сборной анализа выступления немцев на чемпионате мира в Катаре и предложений по домашнему ЕВРО-2024.

Напомним, что сборная Германии заняла 3-е место в группе E на ЧМ-2022 с 4 очками в активе.