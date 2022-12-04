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    Англия — Сенегал. Онлайн

    В четвертой паре 1/8 финала чемпионата мира в Катаре между собой сойдутся сборные Англии и Сенегала

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    Сборная Англии
    В 22:00 по московскому времени на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре прозвучит стартовый свисток очередного матча 1/8 финала ЧМ-2022 Англия — Сенегал. За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

    До матча

    Англия

    Сборная Англии набрала 7 очков в группе B и обеспечила себе выход в плей-офф с первого места. Подопечные Гарета Саутгейта устроили голевое пиршество в стартовом туре, разгромив сборную Ирана (6-2), но уже во втором матче у сборной «трех львов» не получилось вскрыть оборону американской команды, сыграв в нулевую ничью.

    В заключительном матче группового этапа против сборной Уэльса англичане разгромили своего соперника со счетом 3-0, забив все три гола после перерыва. Дубль на свой счет записал нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд, еще один гол в активе Фодена.

    В 10-ти последних матчах на счету сборной Англии три победы, четыре ничейных результата и три поражения.

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    Сенегал

    Сборная Сенегала набрала 6 очков в группе А и со второго места попала в плей-офф. Африканская команда неудачно начала турнир, пропустив дважды в концовке встречи первого тура от сборной Нидерландов (0-2). Во втором матче «Львы Теранги» встречались с хозяевами мундиаля и смогли уверенно переиграть сборную Катара со счетом 3-1.

    В решающем третьем туре сенегальцам противостоял главный конкурент в борьбе за путевку в плей-офф — сборная Эквадора. Подопечным Алиу Сиссе в этом матче устраивала только победа и африканцам удалось выйти вперед под занавес первого тайма. На 44-й минуте пенальти в ворота сборной Эквадор реализовал Сарр. Во середине второго тайма эквадорцы смогли сравнять счет, но решающее слово осталось за капитаном сенегальской команду Калиду Кулибали, который забил победный гол на 70-й минуте встречи и вывел свою сборную в плей-офф.

    В 10-ти последних матчах на счету сборной Сенегала шесть побед, одна ничья и три поражения. Предстоящий матч Англии и Сенегала станет для команд первым в личном противостоянии.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч Англия — Сенегал с коэффициентом 2.09.

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