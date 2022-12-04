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    Англичане совершат блицкриг

    Англия — Сенегал. Прогноз, ставка (к. 2.09) на футбол, чемпионат мира, 4 декабря 2022 года

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    Харри Кейн
    Англия сыграет на своем поле с Сенегалом в рамках 1/8 финала плей-офф чемпионата мира. Матч пройдет 4 декабря, начало — в 22:00 мск. Англия — Сенегал: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. 1/8 финала 04 Декабря 2022 года
    Англия
  • Лондон
    •  Англия 22:00 Сенегал Сенегал
  • Дакар
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    Англия

    Англичане уверенно выиграли свою группу, набрав 7 очков. Причем в трех матчах команда забила 9 мячей.

    В минувшем туре Англия уверенно переиграла Уэльс. В воротах валлийцев побывало три сухих мяча.

    Коэффициенты матча Англия — Сенегал

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    Разумеется, в этом поединке Англия будет активно атаковать. Состав у «львов» по именам выглядит мощно.

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    Выгодно смотрится на Мундиале Маркус Рэшфорд. В его активе уже 3 забитых мяча на чемпионате мире.

    А вот Харри Кейн пока не забил ни разу. Так что наверняка лидер атак англичан постарается поправить неудачную статистику уже в плей-офф.

    Сенегал

    Африканцы с огромным трудом выбрались в плей-офф. 2 место досталось сенегальцам лишь в заключительном туре.

    Победа над Эквадором (1:2) стала решающей. Символично, что принес ее точным ударом капитан команды Калиду Кулибали.

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    • Вот только забивает команда с заметной натугой. Все-таки лишь 5 голов в трех турах — не самый веселый показатель.

    Слишком ощущается отсутствие Садио Мане. Без него атаки сборной Сенегала не выглядят столь мощно.

    То, что африканцы не будут сугубо обороняться — очевидный факт. Дать бой англичанам команде вполне по силам.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Англии предлагают — 1.57.

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    На викторию Сенегала дают — 7.30, ничья оценена — в 4.10.

    Англичане блестяще атакуют, и наверняка начнут поединок с активных выпадов к воротам африканцев.

    Наш прогноз — Победа Англии в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.09. Еще вариант для ставки — Фора Англии -1.5 за 2.58.

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    Англия — Сенегал: прогноз, ставка (2.09), статистика, коэффициенты матча 04.12.2022. Прогнозы на футбол. Англичане совершат блицкриг
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