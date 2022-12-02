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    Корнеев: Если в Испании считают, что марокканцы слабее хорватов, то это неправильно

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    Бывший футболист сборной России и «Барселоны» Игорь Корнеев прокомментировал поражение сборной Испании от Японии (1:2) в заключительном туре группового этапа чемпионата мира в Катаре.

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    Сборная Испании заняла второе место в группе, благодаря чему избежала возможной встречи с Бразилией в четвертьфинале ЧМ-2022. В 1/8 финала команда Луиса Энрике встретится с Марокко.

    «Результат не полностью закономерный, но испанцы просто не были готовы к тому, что японцы так включатся в игру. Испания пыталась наверстать упущенное, особенно это было заметно, когда в таблице был расклад, при котором дальше проходила Япония и Коста‑Рика.

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    • Японцы же переключились на автобус и, обороняясь всей командой, не оставили шансов испанцам не то что выиграть матч, а даже сравнять счет.

    Опять же, когда Германия повела в параллельном матче, Испания сразу успокоилась и стала играть без паники.

    Испания не произвела цельного, хорошего впечатления, если до этого они заслуживали только добрых слов в свою сторону, то сейчас хорошо организованная команда в обороне может понять, что против них можно играть.

    Сейчас непонятно, что лучше — Марокко или Хорватия. Если в Испании считают, что марокканцы слабее, то это неправильно. Сборная Марокко сейчас на подъеме и является одним из самых опасных соперников в 1/8 финала.

    Не думаю, что они планировали своего дальнейшего соперника, тем более футбол не прощает таких задумок. И мы видели, что в один момент они были близки к тому, чтобы поехать домой вместе с Германией», — приводит слова Корнеева «Матч ТВ».

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