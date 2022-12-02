Газзаев рассказал, почему сборная Германии провалила ЧМ-2022

Известный российский тренер Валерий Газзаев прокомментировал провальное выступление сборной Германии на чемпионате мира в Катаре.

Немцы заняли третье место в группе и на втором ЧМ подряд не смогли выйти в плей-офф.

«Когда второй чемпионат мира подряд такая сборная, как Германия, не выходит из группы, то это говорит о провале в немецком футболе. Это касается и национального первенства, кроме "Баварии" и "Боруссии" из Дортмунда. Хотя на клубной международной арене команды показывают неплохие результаты.

Я думаю, что немецкий футбол сделает соответствующие выводы. Это точно провал. Германия всегда была в списке фаворитов крупных международных турниров: будь это Евро или ЧМ. Но это было тогда, когда они занимались футболом и стремились к победам на крупных турнирах. Последние два года сборная по игре и по результатам показывает крайне низкий уровень. Отсюда и тот провал, который случается второй чемпионат мира подряд. Но стоит отметить, что сегодня в Катаре есть сборные гораздо сильнее.

Будут огромные перемены. Через два года в Германии пройдёт чемпионат Европы. Я думаю, что как раз этот Евро станет для немцев хорошими началом перед ЧМ в Америке. Если подытожить, то на этом конкретном чемпионате мира сложилось впечатление, что сборная Германии на ЧМ-2022 уделяла больше времени вопросам ЛГБТ, чем футболу», — приводит слова Газзаева «Чемпионат».