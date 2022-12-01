Игроков «Зенита» и «Спартака» дисквалифицируют на шесть матчей Кубка России за драку

Председатель(КДК РФС)заявил, что комитет постановил дисквалифицировать ряд футболистовза драку.

Напомним, что основное время матча 6-го тура Кубка России между соперниками завершилось вничью (0:0). В серии пенальти точнее оказались игроки «Зенита» (4:2).

Перед пробитием одиннадцатиметровых ударов началось потасовка между футболистами, по итогам которой были удалены 6 футболистов — по 3 из каждой команды

«В соответствии с частью 2 статьи 97 дисциплинарного регламента РФС за участие в массовой драке — дисквалифицировать футболистов "Зенита" Малкома, Барриоса и Родригао и футболистов "Спартака" Николсона, Соболева и Селихова на шесть матчей Кубка России», — передаёт слова Григорьянца «Чемпионат».

Ранее Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) поддержала все решения судьи Владимира Москалева в матче Кубка России «Зенит» — «Спартак», кроме неудаления Квинси Промеса.