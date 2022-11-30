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    ЭСК поддержала все решения судьи в матче «Зенит» — «Спартак», кроме неудаления Промеса

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    Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) поддержала все решения судьи Владимира Москалева в матче Кубка России «Зенит» — «Спартак», кроме неудаления Квинси Промеса, сообщает Sport24.

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    «Зенит» просил ЭСК РФС рассмотреть 4 эпизода. По трем из них: удалениям Малкома, Вильмара Барриоса и неудалению Наиля Умярова, было отказано в претензии.

    Одну претензию — неудаление нападающего красно-белых Квинси Промеса — ЭСК удовлетворила.

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  • 27/11/2022

    • Напомним, что основное время матча завершилось вничью (0:0). В серии пенальти точнее оказались игроки «Зенита» (4:2).

    Перед пробитием одиннадцатиметровых ударов началось потасовка между футболистами, по итогам которой были удалены 6 футболистов — по 3 из каждой команды

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