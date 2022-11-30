ЭСК поддержала все решения судьи в матче «Зенит» — «Спартак», кроме неудаления Промеса

(ЭСК РФС) поддержала все решения судьи Владимира Москалева в матче Кубка России, кроме неудаления, сообщает Sport24

«Зенит» просил ЭСК РФС рассмотреть 4 эпизода. По трем из них: удалениям Малкома, Вильмара Барриоса и неудалению Наиля Умярова, было отказано в претензии.

Одну претензию — неудаление нападающего красно-белых Квинси Промеса — ЭСК удовлетворила.

Напомним, что основное время матча завершилось вничью (0:0). В серии пенальти точнее оказались игроки «Зенита» (4:2).

Перед пробитием одиннадцатиметровых ударов началось потасовка между футболистами, по итогам которой были удалены 6 футболистов — по 3 из каждой команды