Наших бьют. Драка «Спартака» и «Зенита» затмила героизм бразильца Ивана

Питерский «Зенит» обыграл московский «Спартак» в домашнем матче 6‑го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Основное время закончилась со счетом 0:0, а в серии пенальти сильнее были игроки «Зенита» — 4:2. После окончания основного времени на поле произошла массовая драка, в результате которой были удалены шестеро футболистов: спартаковцы Шамар Николсон, Александр Соболев и Александр Селихов, зенитовцы Вильмар Барриос, Родригао и Малком.

Гибридная схема Абаскаля

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов разбирает тактические задумки, которые оба тренера подготовили перед кубковым матчем.

«Обыграть "Зенит" на его поле — принципиальная задача, которую Абаскаль хотел решить в любом случае. И под эту встречу тренерский штаб подготовил специальный план: "Спартак" выбрал сложную гибридную схему, в которой особая роль была отведена правому флангу. Без мяча красно-белые четко выстраивались по схеме 5-3-2, а при владении Классен уходил высоко вперед.

Однако изначальный план Абаскаля мог выглядеть чуть иначе, потому что на разминке травмировался Маслов — и вместо него вышел Рыбус. Крайне редко бывает, чтобы вынужденная замена перед матчем была не по позиции, но это как раз тот случай — едва ли Маслов закрывал бы левую бровку. Скорее всего, там действовал бы Хлусевич, который в итоге стал правым центральным защитником.

Любопытно, что Классен — левша, которому сказали покрывать весь правый фланг. Похожую историю мы видели как раз в матче первого круга группы, когда "Спартак" разбил "Зенит" 3:0. Но сейчас у сине-бело-голубых стартовый состав был близок к оптимальному — в отличие от той встречи, Барриос и Клаудиньо вышли в основе, а Дуглас Сантос занял родное место на левом краю. Выздоровел Родригао, а вместо Ловрена в центре обороны вышел Чистяков.

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Сергей Семак тоже подкорректировал схему. Нет, он не отказался от привычных 4-3-3, но наделил особыми полномочиями Малкома. Во-первых, бразилец играл не просто слева, а максимально широко слева — он растягивал оборону "Спартака" и регулярно оставался один в один с другим левшой Классеном. Без мяча Малком часто уходил в переднюю линию прессинга с Сергеевым, так что визуально "Зенит" в этой фазе переключался на 4-4-2».

Сергей Семак главный тренер «Зенита» Это матч принципиальных соперников. Думаю, тот порог борьбы, который судья решил взять, был излишним, потому что было очень много фолов, которые пропускались, не буду говорить в одну или другую сторону. Если бы судья начал реагировать раньше, наверное, стычки бы не было. После первого тайма у меня уже складывалось впечатление, что добром это не закончится. К сожалению, все завершилось так, как вы видите. Мне странно, почему Барриоса удалили, а Промеса — главного зачинщика — нет. Думаю, все пересмотрят и каждый примет решение об игроках, кто бил в лицо, кто со спины, можно отдельно посмотреть и сделать вывод.

Игра в первом тайме разочаровала

Автор Sportbox.ru Сергей Перемутов не впечатлен игрой команд в первом тайме матча в Петербурге, сетуя на отсутствие острых атак и опасных моментов.

«К сожалению, в первые полчаса игра не слишком радовала обилием голевых моментов. А если говорить откровенно, их, по сути, не было совсем. "Спартак" очень высоко прессинговал "Зенит" и не давал спартаковцам убегать в быстрые атаки. Это явно был план Абаскаля, который в предыдущем кубковом матче разгромил питерцев со счетом 3:0. Другое дело, что статистика игр именно в Санкт-Петербурге была явно против москвичей. "Красно-белые" не выиграли ни разу в северной столице за последние 10 лет. Если это не мотивация, то что?

И надо сказать, что "Спартак" действительно играл лучше соперника в начале. В одном из эпизодов Зобнин неплохо приложился к мячу, но тот улетел выше ворот. Игроки Абаскаля имели еще ряд неплохих подходов к владениям Ивана, однако довести дело до удара практически не могли. У »Зенита« же все было печальнее.

Пожалуй, можно вспомнить разве что проникающую передачу в штрафную Максименко на 30-й минуте первого тайма, но вратарь "красно-белых" вовремя вышел из ворот и перехватил мяч. Похожая ситуация возникла еще через 10 минут и вновь Максименко разгадал изящную комбинацию игроков "Зенита". В остальном по итогам первого тайма вспомнить просто нечего. В параллельном матче в Самаре тоже были нули на табло, так что интрига просто переносилась на вторую половину, где хотелось увидеть более активные действия со стороны команд».

Гильермо Абаскаль главный тренер «Спартака» Не буду отвечать на вопросы о том, что случилось в конце матча, потому что вы более подготовлены, чем я. У вас есть возможность посмотреть матч. Давайте избежим банальных вопросов. Я точно осуждаю жестокость в любом виде спорта, включая футбол. Я всегда буду против этого, я старался успокоить ребят и остановить потасовку. Но в футболе ты не можешь сделать достаточно. Мы всегда должны быть примером и должны показывать пример в следующей встрече. Это футбол. Чем чаще команды будут встречаться, тем лучше. Надеюсь, больше не будет того, что случилось в конце. Футбол должен быть праздником.

«Спартак» сумел сдержать «Зенит»

Корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов отдает должное красно-белым, которые, хоть и не без везения, но успешно задушили все атакующие порывы хозяев.

«После перерыва вместо Сергеева на поле появился Матео Кассьерра. У колумбийца по-прежнему нет голов за "Зенит" в РПЛ, однако он забивал "Спартаку" в Суперкубке и оформил дубль в ворота "Факела" в Кубке России. Хозяева стали искать Кассьерру длинными забросами, наконец включили правый фланг в атаке, куда вернулся уходивший налево Малком. В дебюте второго тайма самый дорогой бразилец российского футбола создал пару моментов. Но в целом "Спартак" держался, пусть и отказавшись от контригры, успешно применял офсайдную ловушку.

После того как Семак выпустил Мостового, сине-бело-голубые увеличили скорость, давление на оборону красно-белых возросло. Если Андрей всегда будет выходить на замену с таким настроем, обратных замен в его карьере больше не случится. Какой же момент был у вингера сборной России после кросса Клаудиньо с правого фланга! Наверное, лучшая зенитовская возможность забить победный гол. Мостовой просто не заметил Классена, продавливая оппонента — "Спартаку" повезло. Андрей делал всё, чтобы превратиться в главного героя "дерби двух столиц". В концовке он же пытался заработать пенальти, но, конечно, 11-метрового в эпизоде с его падением не было.

Абаскаль, в свою очередь, может быть доволен тем, какой эффект дала замена Соболева на Шамара Николсона. Хотя ямаец не реализовал свои два-три момента, с Николсоном у "Спартака" вернулась контригра. Москвичи в итоге минимально уступили петербуржцам по ударам — 7:8 (в створ — 1:2). А ничья для них оказалась сродни победе. Не самая яркая по качеству футбола игра "Зенита" со "Спартаком" должна была спокойно завершиться серией пенальти, но с финальным свистком накопившиеся эмоции игроков выплеснулись наружу».

Иван вратарь «Зенита» Не очень хорошо то, что произошло. Но нужно учитывать нервное напряжение, ведь встречались принципиальные противники. Я старался успокоить товарищей по команде. Мы хотим устраивать шоу, но не в такой форме. Хорошо, что не было травм. Это видел впервые, но нужно учитывать, что все были разгоряченные. Мне хотелось, чтобы все поскорее закончилось.

Счет по красным карточкам — 3:3

Обозреватель «Советского Спорта» Антон Крупин удивляется тому, что хотя игроки питерского клуба и развязали драку, наказаны в итоге были обе команды одинаково.

«Есть у "Зенита" традиция — каждую осень играть в группе и бороться за третье место. Наверное, с учетом нашего глобального бана для этого кубок и был придуман. Судья Москалев вроде бы жестко поставил местных на карточки (и было за что — питерцы играли крайне грубо): семь желтых у "Зенита" и четыре у "Спартака", но страсти "Зенита" не утихали — команда для сохранения прописки в элитной части кубка должна была выигрывать минимум 4:0, но на поле вяло катала вату и мало виделось в этом мысли.

После свистка, обозначившего переход из основного времени сразу в серию пенальти (таков кубковый регламент), Бариос начал активно атаковать кулаками Промеса и Николсона, стоявших рядом. На поле полетели тренеры, в какой-то момент между боксирующими оказался Москалев. Казалось, ладно рефери не смог увидеть всё — в том числе, как подленько Родригао и его партнеры по команде подленько, исподтишка били ногами соперника.

Тут вмешался ВАР, который много минут пересматривал повторы со всех точек. И каково же было удивление трибун, когда выяснилось, что счет по красным 3:3, то есть развязавший хамство на поле "Зенит" даже не оказался проигравшим. Чудеса!»

Георгий Джикия Защитник и капитан «Спартака»: Ничего не хочу говорить про концовку. Это неприемлемо, за этим смотрели много женщин и детей. Два сильных соперника, эмоции. Кто-то выполнил задачу, а кто-то будет играть в пути регионов. Поездят, ничего страшного. И меня порадовал Шамар. Он любит бороться за первое место, молодец!

Подлый Соболев

Автор петербургского издания «Спорт день за днем» Александр Ганаев, игнорируя роль игроков «Зенита» в послематчевой драке, сосредотачивает свой праведный гнев на нападающем «Спартака».

«Стенка на стенку началась с боданий Вильмара Барриоса с Квинси Промесом, почти сразу же подключились Шамар Николсон и Родригао, именно после их обмена лоукиком (Родригао) и джебом (Николсон) на поле развязалась настоящая вакханалия. "Все нормально, ничего страшного. Это часть футбола", — так прокомментировал этот инцидент Даниил Хлусевич. С ним отчасти можно согласиться, но совсем не "нормально" и даже подло повел себя один из лидеров "Спартака", игрок сборной России Александр Соболев.

Соболев был заменен на 67-й минуте и досматривал игру со скамейки запасных. Как только началась драка, нападающий без раздумий влетел в нее. Все бы ничего, но Соболев сделал это максимально подло, "по-мышиному". Сначала Александр пробежал мимо, а затем, поняв, где можно применить свой удар, налетел на Барриоса со спины. Соболев был самым заметным в драке, не только потому что участвовал в ней в красной ветровке, но и из-за агрессивности своих действий, которые, кстати, были присущи ему еще во время игры.

На протяжении всего матча Соболев цеплял Родригао, дразнил Семака, общался с арбитром. Понятно, что он не единственный такой задира в футболе, есть ярчайшие примеры в лице Диего Косты или Марио Манджукича. Только вот эти игроки свое не совсем спортивное поведение компенсировали мастерством и достижениями на высшем уровне, а тренеры умели направлять их негативную энергию во благо командным результатам. Соболев таким похвастаться не может, и поэтому выглядит недостойно, в каком-то смысле даже смешно».

Александр Соболев нападающий «Спартака» Эпизод в концовке матча? Я вам про него расскажу, если вы напишете в заголовке, что я это осуждаю и извиняюсь перед всеми. Это неправильно и не должно проявляться ни в каком виде. Так быть не должно. Была драка, да. Кто начал ее? Все видели, что начал ее «Зенит», когда Родригао пнул ногой Шамара. Мы первые эту драку не начинали, но за себя лично скажу, когда обижают моих товарищей и друзей, то будь это на футбольном поле или на улице, в кафе или ресторане, я бы повел себя так же, как и сегодня. Там не только Родригао, но и Барриос. Я никого первым не бил, я ждал того момента, когда кто-то из их команды ударит наших. А если наших бьют, я в стороне не остаюсь.Удивило ли решение арбитра? Нет, по делу красная карточка. Наверное, удалили всех, кто был самым активным. Повторюсь, что это очень плохо и не должно проявляться ни в каком виде. Но когда обижают моих товарищей, я поступил бы точно так же в любой ситуации.

Мясорубка в концовке — зачем это было нужно?

Автор «Чемпионата» Константин Кринский огорчен дракой, испортившей впечатление от матча и призывает футбольных функционеров серьезно наказать зачинщиков.

«Что это было? Мерзость? Потеря контроля? Или всё спишут на эмоции к концу сложного года? Один — Барриос — начал, а другие — Родригао, Соболев и Николсон — с радостью подхватили. Александр так выбежал со скамейки, будто ему было всё равно, кому врезать: важно было вписаться. Приятное впечатление оставили Джикия и Дуглас Сантос — капитаны хотя бы попытались разнять остальных (им, например, помогали Умяров, Ерохин и Кузяев), хоть это и было вряд ли реализуемо.

Вместо того чтобы бить в открытую или исподтишка, хватать за майку или вскакивать как ужаленный со скамейки, неплохо было бы сконцентрироваться на футболе: зону там закрыть или отработать за партнёра, атаку развить или завершить её. А от беспомощности провоцировать или поддаваться на эти провокации, лишь бы выплеснуть эмоции — глупо, недальновидно и смешно. Не во дворе же находитесь, это Кубок России.

У КДК теперь увлекательная задача: со всех возможных камер покадрово разобрать эпизод и наказать каждого. Судя по видео, на мой взгляд, удаления заслуживают не шесть человек, а куда больше. Возможно, удалить нужно было почти всех. Ну и посмотрим, сколько матчей дисквалификации получат главные герои инцидента. Упоминать их снова не хочется».

Леонид Федун бывший владелец и председатель совета директоров «Спартака» Москалев не удалил Барриоса — и понеслось. По очкам мы в ММА победили. Но потеряли двух нападающих. Это проблемы весной в следующих матчах. Но и шанс для молодых. А так на фоне ЧМ, конечно, не очень.

«Зенит» мечтает о «золотом дубле»

Автор Soccer.ru Вадим Багров считает, что питерский клуб нацелился на завоевание двух внутренних трофеев по итогам сезона.

«Откуда появилась версия, что Семаку не хочется взять Кубок? Похоже на пропаганду от Геннадия Сергеевича Орлова, но такая у него работа. А справедливый фанат "Зенита" признает — его команда плоха в матчах на вылет. У петербуржцев лишь четыре кубка РФ в истории, тогда как у "Локомотива" девять, а у ЦСКА лишь на два меньше. У "Спартака" столько же побед, как у "Зенита", но последний успех свежий, весенний. Семак выигрывал турнир в 2020-м, когда гол Дзюбы в концовке матча огорчил "Химки" Юрана, но куда чаще вылетал.

Сейчас тоже лишь третий в группе. "Зенит" выдумал версию о наплевательском отношении к Кубку, а справедливее сказать, что команда не выдерживает ротацию, ведь задачу проигрывать "Спартаку" 3:0 в гостях никто не ставил. Любая серьезная смена ключевых игроков влияет на качество футбола, что позволяет соперникам уровня "Крыльев Советов" и "Спартака" забрать очки. В РПЛ чаще играют железной основой, как сегодня, там подобных осечек мало. Но вспомните реакцию на неожиданное домашнее поражение от "Ахмата".

Чистякова обвинили в смертном грехе предательства, но протрезвели в оценках и вернули Дмитрия в состав. Эмоциональная реакция руководства намекает, что за сезон без поражений в РПЛ причитались прекрасные премиальные? Вероятно, прописана также премия для менеджеров за "золотой дубль", у Семака лишь один такой. Не будем раньше времени короновать "Зенит" дважды, но фиксируем, что они сохраняют шанс на два трофея. А "Спартак" после ничьей в Санкт-Петербурге не прервал ужасную выездную серию.

Зато не разгромили снова, проиграли по пенальти. Сил и мастерства для победы по ходу игры не хватило. Абаскаль выбрал осторожную схему с пятью защитниками. "Зенит" не козырнул скоростями, лишь Кузяев дергался. Все разговоры будут о драке, заменившей футбол. Хотя важнее десятилетняя серия "Спартака" без побед в Санкт-Петербурге, которая перекрывает любую потасовку, где многие показали себя не лучшим образом».