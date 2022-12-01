ЧМ-2022ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Польша — ПортугалияДневник ЧМ-2022. Польско-мексиканский триллер, сбитый прицел Месси и неудачник Гризманн
  • 20:04
    • Хорватия разошлась миром с Бельгией и вышла в 1/8 финала ЧМ-2022, бельгийцы вылетели
  • 19:53
    • Сборная Марокко обыграла Канаду и вышла в плей-офф ЧМ-2022 с первого места группы F
  • 18:55
    • Тренер сборной Дании: Игра команды была дерьмовой, и это моя ответственность
  • 18:13
    • Игроков «Зенита» и «Спартака» дисквалифицируют на шесть матчей Кубка России за драку
  • 17:58
    • ПСЖ планирует продлить контракт с Месси еще на два года
    Все новости спорта

    Сантуш заявил, что Роналду может не сыграть в матче с Южной Кореей

    Футбол Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022 ЧМ-2022 Сборная Португалии Португалия Сборная Южной Кореи
    Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш высказался о предстоящем матче против Южной Кореи на чемпионате мира в Катаре.

    Криштиану Роналду
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Криштиану Роналду

    «Я полностью уверен во всех своих игроках, но у меня уже выбыли три игрока. Играть каждые четыре дня тяжело, футболисты устают и испытывают утомление. Это приводит к стрессу, а стресс — к травмам.

    Нуну Мендеш? По его собственной воле он останется с нами. Его клуб согласился с этим, поэтому он начнёт своё восстановление здесь.

    Его огромное желание остаться с нами отражает душевное состояние всей команды.

    Участие Роналду? Я думаю, что шансы 50 на 50, сыграет он или нет, посмотрим.

    Это будет зависеть от того, будет ли он тренироваться сегодня и как всё пройдёт, увидим ли мы, что он в хорошей форме… У нас есть план на случай, если он не будет доступен», — приводит слова Сантуша ESPN.

  • Три очка для португальцев?
  • Читайте по теме

    • Сборные Португалии и Южной Кореи встретятся 2 декабря в рамках группового этапа ЧМ. Начало встречи — в 18:00 мск.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Костариканцы попадут под «немецкую машину»
  • Коста-Рика — Германия. Прогноз и ставки
  • 2.73
    •
  • «Фурия Роха» не заметит японцев
  • Япония — Испания. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Сербия переиграет швейцарцев
  • Сербия — Швейцария. Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.38
  • Экспресс дня 1 декабря
  • Сегодня в 22:00
    •  2.73
  • Прогноз на матч Коста-Рика — Германия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Япония — Испания
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Сербия — Швейцария
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Гана — Уругвай
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Южная Корея — Португалия
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Ак Барс — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Металлург Мг — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.82
  • Прогноз на матч Камерун — Бразилия
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении ЧМ-2022 Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры