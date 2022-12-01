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    Иранский журналист: Кейруш уничтожил сборную Ирана

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    Иранский журналист IMNA News Agency Али Карими обвинил бывшего главного тренера сборной Ирана в неудачном выступлении на чемпионате мира в Катаре.

    Карлуш Кейруш
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    Карлуш Кейруш

    Иранцы не смогли выйти из группы, набрав в трех матчах три очка. Ключевым стало поражение от США (0:1) в заключительном туре.

    «Об игре сборной Ирана против сборной США невозможно долго и много говорить, потому что все и так понятно. Иран сыграл трусливо. Результатом стал провал и вылет с чемпионата мира. Наша сборная могла выйти в следующую стадию в случае ничьей, но эта возможность, как и в предыдущие пять мундиалей, была упущена и в Катаре эгоистичным тренером Кейрушем.

    Этот португалец всегда ищет виноватых и не хочет винить себя за неудачи. Например, Австралия — команда с характером, которая смогла выйти из своей сложной группы. Саудовская Аравия бесстрашно играла, боролась и вылетела, но запомнилась матчем против Аргентины. У яркой Японии есть шанс выйти из группы, а Южная Корея также показала хорошие результаты.

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    • Карлуш Кейруш — первый, кто виноват в поражении и уничтожении сборной Ирана. Эта команда могла выйти в следующую стадию, но все видели, что этого не произошло, потому что в команде царил страх. Очередное золотое поколение Сердара Азмуна и Мехди Тареми стало безуспешным.

    Конечно, в этом результате в первую очередь виновата Федерация футбола Ирана, которая убрала Скочича после двух успешных лет работы и зачем-то вернула Карлуша Кейруша. Иранская Федерация футбола и пресса оскорбили Скочича, а сегодня все увидели результат.

    Народ Ирана и футболисты заплатили своим счастьем за балаган наших футбольных менеджеров. Пока эти люди в иранском футболе, наша сборная не добьется успеха», — сказал Карими, слова которого приводит Sport24.

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