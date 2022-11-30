Мбаппе может пропустить матч с Тунисом

Нападающий сборной Францииможет не сыграть против Туниса в матче 3-го тура группового турнира чемпионата мира-2022.

По информации L'Equipe, у французского форварда болит лодыжка. Отмечается, что решение по его участию во встрече будет принято в день игры.

Напомним, что французы гарантировали себе участие в плей‑офф турнира, набрав шесть очков после двух матчей в группе D. Команда Дидье Дешама обыграла Австралию (4:1) и Данию (2:1). На счету Мбаппе три забитых мяча и одна результативная передача.

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Матч Франция — Тунис пройдет 30 ноября, начало — в 18:00 по мск. С прогнозом на эту игру можно ознакомиться по этой ссылке.