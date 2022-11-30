Конате: Сборной Франции нужно сконцентрироваться на следующем матче

Защитник сборной Франциивысказал мнение о поражении в матче 3-го тура группового этапа ЧМ с Тунисом (0:1).

«Я ненавижу проигрывать. В следующей игре не может быть никаких поблажек. Я не могу сказать, что было слишком много изменений в составе — если мы вышли сегодня на игру, то не можем использовать это как оправдание.

Мы не показали необходимый уровень, были слишком расточительны. Нам нужно сконцентрироваться на следующей игре, собраться и забыть об этой маленькой ошибке.

Неважно, встретимся ли мы с Мексикой, Аргентиной или кем-то еще — это будет сложный матч», — приводит слова Конате Get French Football News.

После 3 туров группового этапа сборная Франции набрала 6 очков и вышла в плей-офф мундиаля с 1-го места.