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    Сборная Туниса одержала победу над Францией и покинула ЧМ-2022

    Тунис — Франция: счет матча 1:0, обзор голов

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    Сборная Туниса одержала победу над командой Франции (1:0) в матче 3-го тура группы D на чемпионате мира по футболу-2022, проходящего в Катаре.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    На 8-й минуте Хазри с левого фланга навесил со штрафного — Гандри набежал, опередил Варана и переправил мяч в сетку ворот сборной Франции. Но арбитр сразу показал, что был офсайд. ВАР проверил момент и подтвердил решение.

    Счет в матче был открыт на 58-й минуте. Пошла атака тунисцев после отбора в центре поля, Вахби Хазри подхватил мяч, добежал до радиуса штрафной и низом аккуратно пробил в угол ворот.

    На 8-й компенсированной минуте последовала подача в штрафную африканцев, Тальби выиграл верх, но отскок получился на ногу Гризманну — и Антуан мощным ударом через рикошет отправил мяч в сетку ворот.

    Пришлось арбитру пересмотреть этот момент, поскольку Гризманн был в офсайде когда шла подача в штрафную Туниса, хоть и на него. В итоге судья отменил гол.

    Футбол. ЧМ-2022. Группа D
    Тунис — Франция 1:0
    Гол: 1:0 Вахби Хазри (58') Тунис: Аймен Дамен, Яссин Мерия, Надер Гандри, Монтассар Тальби, Вайди Кечрида, Эйе Скири, Аисса Лайдуни, Али Малул, Анис Слимане (Али Абди, 83'), Мохамед Бен Ромдане (Гайлен Шаалели, 74'), Вахби Хазри (Иссам Жебали, 60') Франция: Рандаль Коло Муани, Кингсли Коман (Килиан Мбаппе, 63'), Жордан Верету (Адриен Рабьо, 63'), Юссуф Фофана (Антуан Гризманн, 73'), Маттео Гюэндузи (Усман Дембеле, 79'), Орельен Чуаэми, Эдуардо Камавинжа, Ибраима Конате, Рафаэль Варан (Вильям Салиба, 63'), Аксель Дисаси, Стив Манданда Предупреждение: Вайди Кечрида (28')

    Французы вышли в плей-офф ЧМ-2022 с первого места в группе , обогнав Австралию по разнице мячей — у команд по 6 очков.

    Календарь и таблица ЧМ-2022

    Тунис несмотря на победу закончил выступление в турнире, заняв третье место с 4 очками. Дания с 1 очком замкнула квартет.

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