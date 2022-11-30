Тунис — Франция: счет матча 1:0, обзор голов

На 8-й минуте Хазри с левого фланга навесил со штрафного — Гандри набежал, опередил Варана и переправил мяч в сетку ворот сборной Франции. Но арбитр сразу показал, что был офсайд. ВАР проверил момент и подтвердил решение.
Счет в матче был открыт на 58-й минуте. Пошла атака тунисцев после отбора в центре поля, Вахби Хазри подхватил мяч, добежал до радиуса штрафной и низом аккуратно пробил в угол ворот.
На 8-й компенсированной минуте последовала подача в штрафную африканцев, Тальби выиграл верх, но отскок получился на ногу Гризманну — и Антуан мощным ударом через рикошет отправил мяч в сетку ворот.
Пришлось арбитру пересмотреть этот момент, поскольку Гризманн был в офсайде когда шла подача в штрафную Туниса, хоть и на него. В итоге судья отменил гол.
Французы вышли в плей-офф ЧМ-2022 с первого места в группе , обогнав Австралию по разнице мячей — у команд по 6 очков.
Тунис несмотря на победу закончил выступление в турнире, заняв третье место с 4 очками. Дания с 1 очком замкнула квартет.