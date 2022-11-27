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    Месси: Мы знали, что сегодня нужно победить

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    Капитан сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал победу своей команды в матче 2-го тура группового этапа ЧМ с Мексикой (2:0).

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    «Это был сложный матч для нас, потому что Мексика играла хорошо. Первый тайм мы провели интенсивно, а во втором успокоились и снова стали самими собой.

    В первом матче были лишь предпосылки нашей сегодняшней победы. Мы провели две совершенно разные игры. Мы знали, что сегодня нужно победить, так как это чемпионат мира, и мы это сделали.

    Мы не можем сейчас опускать руки. У нас есть все шансы сыграть в финале чемпионата мира, поэтому мы не можем больше ошибаться.

    Мы знали, что реакция людей будет такой [на поражение Саудовской Аравии]. Я думаю, вместе, как команда, мы сумели исправить нашу ситуацию», — приводит слова Месси официальный аккаунт аргентинской сборной в социальных сетях.

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