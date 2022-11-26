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    Гол и передача Месси позволили Аргентине оформить первую победу на ЧМ-2022

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    Сборная Аргентины в матче с Мексикой (2:0) одержала первую победу на групповой стадии ЧМ-2022.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    Счет был открыт лишь на 64-й минуте матча. Лионель Месси забил и, тем самым, сравнялся с форвардом португальской сборной Криштиану Роналду по количеству забитых голов на чемпионатах мира.

    Уже в концовке встречи, на 87-й минуте полузащитник аргентинцев Энцо Фернандес удвоил преимущество своей команды и поставил точку в этом противостоянии. Итоговый счет — 2:0 в пользу сборной Аргентины.

    Футбол. ЧМ-2022. Группа C
    Аргентина — Мексика 2:0
    Голы: 1:0 Лионель Месси (64'), 2:0 Энцо Фернандес Херемияс (87') Аргентина: Дамиан Эмилиано Мартинес, Гонсало Монтьель (Науэль Молина, 63'), Николас Отаменди, Лисандро Мартинес, Маркос Акунья, Родриго Де Пауль, Родригес Гидо (Энцо Фернандес Херемияс, 57'), Алексис Мак Аллистер (Эксекиэль Паласиос, 69'), Анхель Ди Мария (Кристиан Ромеро, 69'), Лионель Месси, Лаутаро Мартинес (Хулиан Альварес, 63') Мексика: Алексис Вега (Уриэль Антуна, 66'), Ирвин Лосано (Роберто Альварадо, 73'), Андрес Гуардадо (Эрик Гутьеррес, 42'), Эктор Эррера, Луис Чавес, Хесус Гальярдо, Эктор Морено, Сесар Монтес, Нестор Араухо, Кевин Альварес (Рауль Хименес, 66'), Гильермо Очоа Предупреждения: Нестор Араухо (22'), Гонсало Монтьель (43'), Эрик Гутьеррес (50'), Эктор Эррера (66'), Роберто Альварадо (89')

    После этого матча Аргентина занимает 2-е место в группе C с 3 очками в активе. Мексика располагается на последнем 4-м месте (1 очко).

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