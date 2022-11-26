Варан о Мбаппе: Талантливый игрок, который играет важную роль в сборной

Рафаэль Варан Фото: globallookpress.com
Также, футболист отметил роль Килиана Мбаппе в сборной Франции.
«Я очень счастлив и очень рад быть здесь. Я много работал, мне было очень здорово сыграть сегодня.
Кубок мира всегда имеет особенное значение, поэтому я рад был выступить за свою страну. Я наслаждаюсь каждым моментом.
Какое влияние Мбаппе оказывает на команду? Килиан нам очень помогает. Он крайне талантливый игрок, который играют важную роль.
Мы должны были быть сплоченным коллективом и поставить наших нападающих в наилучшую возможную позицию, чтобы они могли повлиять на результат.
Это коллективные усилия, но всегда решающую роль играет именно талант», — приводит слова Варана L'Equipe.
Следующий матч сборная Франции проведет 30 ноября против сборной Туниса.