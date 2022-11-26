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    Варан о Мбаппе: Талантливый игрок, который играет важную роль в сборной

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    Защитник сборной Франции Рафаэль Варан прокомментировал победу в матче группового этапа ЧМ с Данией (2:1).

    Рафаэль Варан
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    Рафаэль Варан

    Также, футболист отметил роль Килиана Мбаппе в сборной Франции.

    «Я очень счастлив и очень рад быть здесь. Я много работал, мне было очень здорово сыграть сегодня.

    Кубок мира всегда имеет особенное значение, поэтому я рад был выступить за свою страну. Я наслаждаюсь каждым моментом.

    Какое влияние Мбаппе оказывает на команду? Килиан нам очень помогает. Он крайне талантливый игрок, который играют важную роль.

    Мы должны были быть сплоченным коллективом и поставить наших нападающих в наилучшую возможную позицию, чтобы они могли повлиять на результат.

    Это коллективные усилия, но всегда решающую роль играет именно талант», — приводит слова Варана L'Equipe.

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