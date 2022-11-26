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    Дубль Мбаппе помог сборной Франции обыграть Данию

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    Сборная Франции одолела Данию (2:1) в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира в Катаре.

    Килиан Мбаппе и Антуан Гризманн
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    Килиан Мбаппе и Антуан Гризманн

    На 61-й минуте сборная Франции открыла счет в матче. Отличился Килиан Мбаппе с передачи Тео Эрнандеса.

    На 68-й минуте датчане сравняли счет. Поразил ворота французской сборной защитник Андреас Кристенсен.

    В концовке встречи, на 86-й минуте нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе оформил дубль и, тем самым, вырвался на 1-е место в списке лучших бомбардиров турнира с тремя голами и одной голевой передачей в активе.

    Футбол. ЧМ-2022. Группа D
    Франция — Дания 2:1
    Голы: 1:0 Килиан Мбаппе (61'), 1:1 Андреас Кристенсен (68'), 2:1 Килиан Мбаппе (86') Франция: Уго Льорис, Жюль Кунде, Рафаэль Варан (Ибраима Конате, 75'), Деотшанкюль Юпамекано, Тео Эрнандес, Орельен Чуаэми, Адриен Рабьо, Усман Дембеле (Кингсли Коман, 75'), Антуан Гризманн (Юссуф Фофана, 90'), Килиан Мбаппе, Оливье Жиру (Марку Тюрам, 63') Дания: Миккель Дамсгор (Каспер Дольберг, 73'), Андреас Корнелиус (Мартин Брайтвайт, 46'), Йеспер Линдстрём (Кристиан Нергор, 85'), Йоаким Мехле, Кристиан Эриксен, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Расмус Кристенсен (Александр Хартманн Бах, 90'), Виктор Нельссон, Андреас Кристенсен, Йоаким Андерсен, Каспер Шмейхель Предупреждения: Андреас Кристенсен (20'), Андреас Корнелиус (23'), Жюль Кунде (43')

    После этого матча сборная Франции уверенно лидирует в группе D с 6 очками в активе. Датчане располагаются на 3-й строчке (1 очко).

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