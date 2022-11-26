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    Франция — Дания. Онлайн

    Онлайн-трансляция матча второго тура группы D на чемпионате мира в Катаре между сборными Франции и Дании

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    Оливье Жиру и Усман Дембеле
    Добро пожаловать в Доху, где действующие чемпионы мира из Франции попытаются добыть вторую победу в группе. Соперником команды Дидье Дешама станет сборная Дании, не сумевшая обыграть сборную Туниса в первом туре. За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало матча — в 19:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    Франция

    Французы начали защиту титула с уверенной победой над сборной Австралии (4-1). Правда для этого «трехцветным» пришлось пропустить первыми — на исходе первой десятиминутки матча счет открыл полузащитник австралийской команды Крейг Гудвин. Французы до конца первого тайма смогли сравнять счет и выйти вперед, благодаря голам Рабьо и Жиру. На 68-й минуте Мбаппе упрочил лидерство чемпионов мира, а спустя три минуты Жиру сделал дубль, забив исторический гол. Нападающий «Милана» сравнялся с Тьерри Анри по количеству голов за сборную Франции. Теперь у обоих нападающих по 51 забитому мячу в майке «трехцветных» и у Оливье есть все шансы выйти на первую строчку лучших бомбардиров в истории национальной команды.

    Победа над сборной Австралии стала для французов лишь второй за семь последних матчей. Подопечные Дидье Дешама невзрачно провели групповой турнир Лиги наций, набрав лишь 5 очков за 6 матчей и отпустили далеко вперед сборные Дании и Хорватии в турнирной таблице.

    К матчу со сборной Дании французы подходят с очередными потерями. Защитник «Баварии» Люка Эрнандес получил травму в первом туре против австралийцев. Позже стало известно, что у 26-летнего игрока диагностировали разрыв передней крестообразной связки правого колена и Эрнандес выбил из строя минимум на полгода.

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    Дания

    Полуфиналисты Евро-2020 в первом туре потеряли очки против сборной Туниса (0-0). Подопечные Каспера Юльманна достаточно робко провели встречу с африканской командой и не продемонстрировали весь свой потенциал, включившись только по ходу второй половины игры. Сегодняшний матч против чемпионов мира даст понять, готовы ли датчане на равных бороться с лучшими командами планеты.

    Ничья с тунисцами стала для сборной Дании первой за 16 матчей. Последний раз скандинавская команда расходилась миром в основное время больше года назад, в полуфинале Евро-2020 против англичан (1-1), которым затем уступила в серии пенальти. С тех пор датчане одержали 11 побед и потерпели 4 поражения во всех турнирах.

    Состав сборной Дании также не обошелся без потерь. Полузащитник «Севильи» Томас Дилейни в матче с Тунисом получил травму левого колена и пропустит остаток чемпионата мира.

    Личные встречи

    За последние четыре года команды трижды встречались между собой в официальных матчах. На чемпионате мира в 2018 году сборные Франции и Дании также были в одной группе и сыграли единственную нулевую ничью на всем турнире. Групповой этап Лиги наций текущего сезона снова свел обе команды в один квартет. Подопечные Каспера Юльманна были сильнее в обоих матчах, переиграв французов 2-1 и 2-0 соответственно.

    Прямая речь

    Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам:

    — Я уже несколько раз говорил, что сборная Дании недооценена с ее реальной силой. Они доставили нам много хлопот. Поэтому мы должны убедиться, что изменим эту тенденцию, не говоря уже о реванше. Эта команда всегда способна изменить свою систему, что может привести к разным трудностям.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч Франция — Дания с коэффициентом 2.22.

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