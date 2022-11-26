Источник: Атмосфера в сборной Франции стала лучше после отъезда Бензема

Отъезд нападающегоиз сборнойулучшил атмосферу в команде, сообщает L’Équipe.

По данным издания, после того, как форвард, получивший травму на тренировке, покинул расположение национальной команды, игроки почувствовали облегчение, а атмосфера в коллективе стала «легче».

Из всех партнеров Бензема по сборной Франции лишь Маркус Тюрам, с которым он дружит, навестил нападающего «Реала» в его комнате вечером после получения травмы, которая лишила Карима шансов на участие в чемпионате мира.

По данным источника, после отъезда Бензема жизнь в сборной Франции разделилась на до и после — теперь все в команде хорошо проводят время вместе.

В частности, некоторые молодые и неопытные игроки чувствовали себя некомфортно рядом с форвардом.