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    Источник: Атмосфера в сборной Франции стала лучше после отъезда Бензема

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    Отъезд нападающего Карима Бензема из сборной Франции улучшил атмосферу в команде, сообщает L’Équipe.

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    По данным издания, после того, как форвард, получивший травму на тренировке, покинул расположение национальной команды, игроки почувствовали облегчение, а атмосфера в коллективе стала «легче».

    Из всех партнеров Бензема по сборной Франции лишь Маркус Тюрам, с которым он дружит, навестил нападающего «Реала» в его комнате вечером после получения травмы, которая лишила Карима шансов на участие в чемпионате мира.

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    • По данным источника, после отъезда Бензема жизнь в сборной Франции разделилась на до и после — теперь все в команде хорошо проводят время вместе.

    В частности, некоторые молодые и неопытные игроки чувствовали себя некомфортно рядом с форвардом.

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