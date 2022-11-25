Канчельскис: Слуцкий хорошо и красиво вешает лапшу на уши

Бывший футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед»раскритиковал, который не так давно покинул пост главного тренера

Сообщалось, что Слуцкий ушел из «Рубина» по собственному желанию.

«Слуцкий хорошо и красиво вешает лапшу на уши. Если руководителям такое понравится, то все возможно. Как говорится: "Красиво поет, красиво шьет". У Слуцкого не было результата ни в одной команде, кроме ЦСКА. Любой тренер в ЦСКА может дать результат. Во времена Слуцкого там была вся сборная России.

Возьмут в РПЛ, если расскажет сказки. У нас руководители такие: нужно красиво дуть в уши — и все. Слуцкий это умеет», — приводит слова Канчельскиса «Чемпионат».