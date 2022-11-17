Лахтер: Еще одно фиаско, и на карьере Слуцкого можно будет поставить жирный крест

Известный футбольный агентпрокомментировал уходс пост главного тренера

Ранее стало известно, что Слуцкий ушел из «Рубина» по собственному желанию.

«Считаю, что Слуцкий — квалифицированный тренер. Другое дело, что из‑за околофутбольной чунга‑чанги, со всякими танцульками и песнями, у него тренерская канва сошла с футбольной орбиты. Наверное, есть смысл в переоценке ценностей.

Футбольная история знает и более крепких тренеров, чем Леонид, которые заканчивали в одночасье. Футбол очень требователен: как только начинаешь о себе слишком много понимать, тебе сразу прилетает. Корни проблем нужно искать прежде всего в себе.

Возвращаясь к Слуцкому, интересно, сможет ли он выйти из тренерского пике. Тренер он неординарный, искренне желаю ему успехов, он все‑таки решился попробовать себя на Западе, на это не каждый осмелится. Один этот поступок заслуживает уважения.

Человеку, который в жизни чего‑то достиг, всегда тяжело начинать сначала, и лишь сумевшим поменять свои принципы, сложившиеся стереотипы взаимоотношений и выстраивание футбольных процессов, доказав, в первую очередь, самому себе, что в каждый момент времени своей карьеры ты находишься именно в той точке развития, стагнации или падения, которую заслужил, судьба дает шанс.

Возможно, Леониду Слуцкому стоит начать с лишнего веса, похудеть и привести себя в порядок, говорю это на полном серьезе, без стеба. Для него это серьезная аскеза. Сумеет победить свою "жизнь в холодильнике" — это может стать началом его перерождения, в том числе и как футбольного тренера.

По моему мнению, футбольный тренер должен соответствовать имиджу человека, следящего за своей физической формой. Не важно, кто это — Мартин Йол, Антонио Камачо, Леонид Слуцкий, Сэм Эллардайс или Вадим Евсеев. Тогда и отношение со стороны подчиненных будет соответствующим. В свое время Сэр Алекс Фергюсон намеревался пригласить Мартина Йола к себе в ассистенты, но отказался от этой идеи, считая, что футболисты не будут воспринимать его всерьез.

Наверняка, найдутся работодатели, памятуя о его прежних достижениях, и в ближайшее время появятся варианты. Думаю, после двух провальных сезонов в "Рубине" стоит взять паузу, перезагрузиться, иначе выгорание может просто добить. Еще одно фиаско, и на карьере тренера можно будет поставить жирный крест.

Высшая точка карьеры любого мастера — это способность вовремя уйти, понять, что все, что тебе было дано реализовать, уже в прошлом и ты больше ничего не можешь дать. Очень мудро в таких ситуациях сыграть на опережение и уйти.

Поражает абсолютная импотентность в принятии судьбоносных решений в нашем футболе: ладно, футболисты, но личность футбольного тренера подразумевает собой аналитический склад ума, высокий интеллект, прагматизм, опирающийся на жизненный опыт, способность четко отслеживать причинно‑следственные связи», — приводит слова Лахтера «Матч ТВ».

В прошлом сезоне «Рубин» под руководством Слуцкого вылетел из Премьер-лиги.

«Рубин» занимает пятое место в турнирной таблице Первой лиги после 18-ти туров, отставая на четыре очка от «Балтики», которая находится на первой строчке.

Ранее Слуцкий возглавлял «Уралан», ФК «Москва», «Крылья Советов», ЦСКА, английский «Халл Сити», нидерландский «Витесс» и сборную России.