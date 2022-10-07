Лахтер: Головин играет в «Доту» до четырех утра. Клуб штрафует, но ничего не меняется

Известный футбольный агентраскритиковал полузащитника «Монако» и сборной России

«Я общаюсь с людьми из "Монако". Головин по итогам прошлого сезона в команде 14-й.

У них нет ТТД, два своих индекса. Подсчет ведут и лига, и федерация. Около пятидесяти выкладок: скорость, отдача, КПД... А нам рассказывают, то "Ювентус" за Головиным не доехал, то "МЮ". Ну, смешно! Кто мог из "Монако" уехать, тот уехал.

Там никто не делает скидок на травмы! За тебя заплатили пароход денег, так давай отрабатывай! Никого не интересуют ни твои ментальные расстройства, ни проблемы со здоровьем, ни с "Дотой", которая никуда не делась... До четырех утра играем!

До сих пор играет. В клубе знают. Штрафуют. Но ничего не меняется. Я считаю, человек, проводящий в день больше часа за компьютерными играми, болен. Это реальная игромания — давайте называть вещи своими именами!

Лично не знаком с Головиным, не общались. Но информацией обладаю из первых рук. Что позволяет мне говорить о Головине. Я взвешенно отношусь к словам, которые произношу.

Монегаски — они же такие... Хитро... выкрученные ребята. Вся их история — сплошные головоломки! Хотя бы приключения нацистского золота, которое никак оттуда не могут выковырять. Очень продуманные граждане. Они, как "фиалки", не будут верещать: "Заберите уже кто-нибудь русского, мы доплатим!" Так ты слона не продашь — это аксиома!

Что Головин в Европе никому особо не нужен, очевидно. Первый сезон был на импульсе — парень хотел и попал. Эпическая история: мальчишка из Калтана, где два завода и три тюрьмы, вдруг оказывается в Монако. Получает 17-й номер. Вспышки фотокамер. Из окна бухта видна. Конечно, заводит.

Все ребята с постсоветского пространства прошли через этот "первый импульс". Дальше инерция, на которой играют. Но быстро успокаиваются», — приводит слова Лахтера «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Головин провел в чемпионате Франции восемь матчей, в которых забил один гол и сделал две результативные передачи.