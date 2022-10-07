Лахтер об Аршавине: В жизни не видел человека с такой патологической жадностью

Известный футбольный агентподелился мнением о бывшем капитане сборной России

Аршавин сотрудничал с Лахтером во время игровой карьеры.

«Ни разу нормально не поговорили с Аршавиным после ухода. Изредка встречались лицом к лицу. Его "Кайрат" приезжал играть с "Маккаби" Тель-Авив.

Было ли желание объясниться с Аршавиным? Ни малейшего. Думаю, у него должно было возникнуть желание что-то мне рассказать. А я-то что? Это все равно что залезу к вам в карман и вас же попрошу растолковать, зачем я так поступил. Ну, не вяжется!

Истинная причина всего — простая жадность! Человек, смалодушничав, сделав пакость, обязательно найдет оправдание своему поведению. Что-то придумает для самого себя.

Я жил в Голландии — более скупых людей не встречал. До абсурда! Голландский день рождения — пригласить в гости, налить два стакана воды, положить три маслины. Так вот Шава... Это голландец, умноженный на три. В жизни не видел человека с такой патологической жадностью.

Мы пойдем пиццу есть вчетвером, так перед тем, как принесут счет, Андрюша выйдет в туалет. Чтобы не участвовать в оплате пиццы. Понимаете, о чем я? А разве может нормальный мужик так вести себя с детьми? С алиментами? Вам как-то откликаются эти истории?

Они выглядят странными? Да это дикость! Отказываться от собственных детей, говорить: "Может, они не мои" — странно?! Я не представляю, что должно случиться, чтобы я жене сказал: "Может, это вообще не от меня дети?"

Сколько у меня детей? Восемь. Никогда не теряю времени. Но есть поступки, после которых люди перестают для меня существовать. Вот и все. Что касается Шавы, он душный. Думаю, сегодня у него не осталось людей из прошлого, с кем поддерживает отношения. Кроме Быстрого. С Аршавиным не общаются ни прежние кенты, включая Кержа и Анюка, ни детские друзья. Андрей так себя ведет, что не оставляет людям шанса даже намекнуть на встречу. Сделать звонок.

Настолько эгоистичен? Даже не эгоистичен! Вот этого как раз в нем нет: "Я — Аршавин"! Хотя цену себе знает. Там много обид идет из детства. Вот и предъявляет счета.

Я тоже в коммуналке жил! И что? Давиться за каждую копейку? Когда говорю про патологическую жадность Аршавина, я не приукрашиваю. То, что есть», — приводит слова Лахтера «Спорт-Экспресс».