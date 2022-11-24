Моуринью прокомментировал сенсационную победу Японии на ЧМ

Главный тренервысказался по поводу победы сборной Японии в матче группового этапа чемпионата мира с Германией (2:1).

«В европейском футболе большой акцент делается на индивидуальных качествах и внутреннем эго. Но лично я смотрю на игроков как на людей, как на часть страны.

Я никогда не тренировал японских игроков, но я руководил азиатскими футболистами. К счастью для меня, под моим руководством был лучший азиатский футболист [Сон Хын Мин].

И я понимаю, что у них особенный менталитет. Они выделяются одной очень важной вещью — они играют не ради себя, а ради команды», — сказал Моуринью Sky Sport.

Следующий матч сборная Японии проведет 27 ноября с Коста-Рикой в рамках второго тура группового этапа ЧМ-2022.